北都︱孙东：河套地区早日实现软硬联通 力争首个5年规划结束呈交满意答卷

立法会53位议员今日（4日）到北都进行第二次实地考察，创新科技及工业局局长孙东、常任秘书长兼港深创科园有限公司董事会主席蔡杰铭随行。考察团参观已经落成的湿实验室大楼、人才公寓、空间设施等，并与进驻园区公司交流。

孙东表示，今次实地考察有助日后审议相关政策，以及资源拨款。议员们在考察过程中提出很多极具建设性意见，充分体现行政立法机关携手推动创科发展的决心。

正加快香港园区建设5幢楼年底落成

孙东提到，河套香港园区已于去年12月正式开园，目前园区公司正着手加紧两方面工作，一是加快香港园区建设，正在兴建的5幢楼将于年底落成；二是近期将有序推出第一期余下地块，供市场参与。

他表示，河套香港园区是香港深度参与粤港澳大湾区创科建设的代表作，也是未来香港北都发展关键所在。未来特区政府愿与立法会议员一起，充分发挥香港「超级联系人」与「超级增值人」角色，在河套地区早日实现硬联通、软联通和新联通，力争在香港首个五年规划结束之际呈交一份满意答卷。

蔡杰铭表示，第一期用地中，还有22块小地陆续推出，即将来临的4月至6月亦会推出数幅土地，但具体数字仍在商讨中。

李慧琼：考察只是起点行动才是关键

立法会主席李慧琼表示，今日参与议员超过60位，足见他们对北都，包括河套园区发展高度关注。她续指，了解到进驻河套区科技企业选择入驻此地的原因，是看中园区地理及区位优势，以及未来创新要素可以在深圳与香港园区之间跨境流动的背景。

她表示，立法会将一如既往，在支持北都及河套区发展基础上，做好审议工作，继续与政府保持沟通。她称考察只是起点，行动才是关键，深信议员定会善用考察所得，认真审议接下来拨款及法例，同时继续积极「落手落脚」，协助特区政府推动河套区长远发展，并向政府提出更多切实可行、真正能够帮助河套区及北都企业的建议，推动园区更好发展。

工商及创新科技事务委员会主席吴杰庄表示，港深创科园去年正式启用，首批两幢湿实验室大楼已吸引超过79间来自海外、内地及本地企业进驻，显示园区发展具有非常大潜力。其余5座大楼预计将于今年年底陆续落成。

湿实验室大楼进驻率接近九成

孙东补充指，湿实验室大楼进驻率接近九成，希望透过新建的5幢大楼，加快招商引资工作，令更多企业有机会及条件入驻香港园区。

另外，港深创科园第一座落成的人才公寓今年年头开始入住，共100间房，包括91间245呎单人间、8间480呎双人间，及1间480呎无障碍单位，现时出租率大约三成。

记者：曹露尹

摄影：何君健

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