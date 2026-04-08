社运人士古思尧病逝 终年80岁 罹患直肠癌多年

患末期直肠癌的社运人士古思尧今午（8日）因病离世，终年80岁。据保钓行动委员会发公告，古思尧今日下午1时许，在儿子陪同下于明爱医院安详离世。

古思尧因抗议活动多次入狱，最广为人知形象是自制「棺材」道具，参与示威，例如2023年区选前打算抬「棺材」前往选举事务处示威，但未出门前已被拘捕，被控「企图煽动」，于2024年被判囚9个月。

古思尧曾为已解散的社民连的成员，亦是著名保钓人士，曾在2012年与其他人士成功登上钓鱼台宣示主权。