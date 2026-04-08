律师会中环中心新会址开幕 汤文龙：理事会下周一将访京4天安排两场交流会

香港律师会今日（8日）于中环中心举行新会址开幕典礼，并庆祝律师会成立119周年。会长汤文龙致辞时透露，理事会将于本月13日至16日赴北京进行年度公务访问。

他续称，律师会持续与内地政府及多个相关部委和机构深化专业交流，并为香港法律专业探索进一步的发展机遇。是次为期4日的访问行程将包括到访8个部委，安排两场交流会。

嘉宾云集充分体现共同尊重法治

他又称，今天嘉宾云集一堂，正充分体现社会各界对法治的共同尊重，亦肯定法律专业在香港所肩负的重要角色，反映大家对香港法律专业长久以来所实施的独立自我监管制度的信心，而该制度依法运作，并以专业标准及公众利益为依归。

汤强调，历史告诉大家，一个专业的真正价值，不是在顺境中呈现，而是在逆境中见真章，当社会面对不确定性或挑战，法律专业必须挺身而出，担当领导角色，捍卫法治，并重建信心。

李家超视像致辞：期待香港法律界积极对接「十五五」规划

行政长官李家超以视像致辞时称，香港律师会一直肩负着规管及推动香港律师专业发展的重要使命，新会所不仅象征地址的转换或设施的提升，更代表着香港法律界的蓬勃生机、持续成长和坚实力量，这是律师会矢志不渝的承担，以及逾1.35万名会员对社会所作贡献的重要里程碑。

他指留意到律师会一直积极协助内地企业「走出去」，同时为来港的国际投资者提供专业支持，鼓励在座各位法律专业人士继续努力，向世界展现香港在国际化、高标准及高度可信的法律及争议解决服务方面的优势，期待香港法律界积极对接「十五五」规划，为业界带来无限机遇。

张举能：搬迁新会所是律师会发展重要里程碑

终审法院首席法官张举能表示，律师会的历史，彰显了香港普通法传统的延续，并提醒社会律师会在维护法治方面的重要角色，搬迁至更宽敞的新会所，是律师会发展历程中的一个重要里程碑，又能够举办与世界各地法律专业人士的会议和交流，进一步巩固香港作为国际法律中心的地位。

林定国：新会所将成为律师专业重要枢纽

律政司司长林定国亦称，香港正进一步巩固其作为国际法律及争议解决服务中心的地位，如「十五五」规划所支持，律政司亦正推展在广州国际调解组织总部旁兴建「香港国际法律服务大楼」。

他指，这项新设施反映政府致力为法律及争议解决界别提供更完善的基础设施，正如律师会新会址将成为律师专业的重要枢纽一样，亦期待律师会与律政司之间更紧密的合作，共同推进公义与法治，并善用「一国两制」下香港独特的法律制度，为国家作出贡献。

记者：郭咏欣

摄影：吴艳玲

