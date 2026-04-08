大棋盘︱星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府

本届特区政府任期只余1年3个月，高层人事去留备受注目。《星岛》获悉，达57岁退休之龄的入境事务处处长郭俊峰获延任，最少至本届政府任期完结，即明年6月30日，政府最快今日公布。

郭俊峰本周「牛一」 已届退休之龄

本港纪律部队首长一般在57岁退休，1969年出生的郭俊峰本周「牛一」，换言之已届退休之龄。他今年2月出席年度回顾记者会时被问及「退休大计」，包括会否考虑加入「热厨房」，他当时表示暂未有时间考虑未来计划，交由太太安排，继续专注入境处工作。

不过，纪律部队首长退休「死线」并非铁板一块，特区政府于2023年曾以便利警队管理层顺利交接为由，为当时已达退休年龄的时任警务处处长萧泽颐延任两年。政圈早前有传郭俊峰将卸任，但《星岛》获悉，郭俊峰将「再坐一会」，目的是让入境处管理层有更多时间作出更好交接，而其个人意愿是不想做得太久，所以对现届政府满有归属感的他，只希望延任至本届政府任期完结。

值得留意的是，明年是香港回归30周年大庆，以及第七届特区政府上任，可以预期，国家领导人将亲临香港视察及出席庆典，事前有大量统筹及准备工作，由富有经验的官员坐镇，相信更稳妥。

郭俊峰2023年9月上任入境处处长，任内最为人熟悉是协助政府落实「抢人才」目标，入境处3年间审批逾41万宗申请，并利用个人脉络，促成「火箭」奥苏利云、「世一」卓林普等世界级桌球手成为「新香港人」，推广桌球运动之余，香港的美食、风景、简单低税制等优势受国际球星青睐，也有助说好香港故事。去年立法会选举，郭俊峰又邀请「火箭」拍片，用广东话呼吁选民投票。

2023年9月，入境事务处处长郭俊峰（左）在行政长官李家超监誓下宣誓就职。政府新闻处

郭俊峰利用人脉「抢人才」 促成奥苏利云成新港人

入境处亦肩负「守好南大门」重任，郭俊峰上月透露，从2025年至今年2月，入境处在各管制站共拒绝约3.7万名旅客入境，当中约88%旅客来港目的有可疑，成功防止有国安隐患及不受欢迎人士入境。

他任内亦面对屡创新高的出入境客量，例如去年总出入境客流量达3.35亿，破历年纪录，带领入境处保持高效运作，确保通关有序；入境处在国际专业航空运输研究机构Skytrax的全球航空旅客意见调查中，便赢得2025年度全球最佳机场出入境服务大奖。此外宏福苑大火后，入境处迅速为灾民提供免费补领证件服务，也赢得好评。

回归以来，纪律部队可说是问责高官摇篮，除了警队出身的李家超及邓炳强，分别成为特首及局长，历任入境处处长之中，1人官拜政务司，3人曾任保安局局长，也有人出任政制及内地事务局局长、廉政专员等，仕途更上一层楼。有政圈中人认为，旧制度下的纪律部队首长卸任后仍未「登六」，太早退休似乎有点浪费人才，只要有心有力，即使「转跑道」仍大有可为。

聂风