谢展寰：料今年9月所有食肆牌纳入国安条款 加强商户及从业人员国安意识

环境及生态局局长谢展寰表示，食物环境衞生署自去年5月开始在食肆牌照续期时加入新条款，明确要求经营者不能做出危害、冒犯国家安全的行为。他强调做法有效强化业界的国家安全意识，目前未有发现违规情况。预计今年9月全港食肆牌照将全面纳入相关条款，以制度约束加强商户及从业人员的国家安全意识。

谢展寰接受多间传媒访问时表示，生态安全本身就是国家安全的重要组成部分，一旦环境受到破坏，影响的不只是日常生活，更可能从根本上动摇社会的稳定与可持续发展。食肆作为市民日常生活的重要场所，在维护社会秩序与国家安全方面同样可以发挥作用，政府会继续透过牌照管理等方式，将国家安全的要求落到实处。

实现碳中和有重要国家安全意义

谢展寰指，现在国际能源局势紧张，中东局势也不稳定，不管国际形势怎么变，国家应对气候变化的行动不会放缓。国家在太阳能、风能、新能源汽车这些绿色技术上发展很快，不只带动了新的经济增长，还提高了绿色能源的比例，让国家的能源安全和整体安全都大大提升。所以，实现碳中和的目标，有很重要的国家安全意义。

香港早前发布了《香港气候行动蓝图2050》，从发展零碳电力、提升能源效益、推广绿色运输、迈向零废堆填这四个方向来推动减碳。在绿色转型的过程中，香港正在扩大电动车的使用和充电设施的建设，也会把绿色技术用在废物管理和节能增效上。未来如果能更多依靠零碳绿色能源，香港应对能源危机的能力就会更强，能源供应也会更稳定、更安全。

已成立两小组规划未来五年「食物」和「环境」发展

他又指，为配合国家「十五五」规划，环境及生态局已经成立了两个小组，由局长带头，准备规划香港未来五年在「食物」和「环境」两方面的发展规划，一方面推动经济绿色转型，把握绿色发展新机遇。

谈到国家安全教育工作，谢展寰指，当局会从两方面入手，包括对内部同事举办研讨会，提醒全体人员无论身处什么岗位，都要时刻把国家安全放在首位，强化责任意识与底线思维；以及面向市民希望透过部门的工作，让大家更认识国家、培养爱国情怀，如推出《遇见美丽中国》系列影片，透过影片，让市民、尤其是年轻人亲眼看看国家有多美、做了多少事，自然就能培养出爱国的心。



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