议政随想︱谭镇国：正视校园及网络欺凌 为下一代建成长乐土

近日有电视剧涉及校园霸凌剧情引起讨论，剧集以外，网上亦不时流传片段，学生三五成群欺凌同学，程度已远超同辈之间的嬉闹，校园欺凌问题已非个别事件，更蔓延至网络，伤害变得更隐蔽而深远，社会必须正视。

校园本应是让学生安心学习、健康成长的场所，然而欺凌行为却令不少学童蒙上阴影。香港是校园欺凌行为最严重的地方之一，去年有调查访问了3700多名学生，结果显示超过两成小学生曾遭受肢体及言语欺凌，中学生亦有一至两成。目前学校虽按既定指引开展预防、处置与辅导工作，但校内欺凌行为仍时有发生，校外暴力文化亦对学生行为构成影响。这些情况反映现有机制仍有不足，亟需持续检视与强化，同时提升学校人员在预防及处理校园欺凌方面的专业知识和能力，才能更有效应对校内外，以至网上的欺凌事件，及早识别并加以处理，为下一代建设安全成长的环境。

我持续关注儿童保护与校园欺凌议题，将继续推动优化工作，促请建立及早识别与快速介入机制，确保每宗个案都能得到及时处理；针对「旁观者」心态，为学童建立可靠的通报渠道，有需要时可向长辈求助，而毋须忧虑被报复。同时加强正向价值观与法治教育，引导学生学会尊重与包容。另外，建议参考外地经验，研究规范校园内外社交媒体使用，从源头减少学生对社交媒体的依赖。

真正的安全成长环境，不在于从未发生过冲突，而在于当冲突出现时，总有人愿意伸出援手，总有制度能够及时守护。这份愿景，需要政府、学校、家庭，以至全社会衷诚合作去构筑。

谭镇国