陈国基访陕西 出席轩辕黄帝公祭 冀两地合作加强爱国主义教育

政务司司长陈国基一连两日（4月4日至5日）访问陕西，拜会当地领导，商讨深化两地在人文、教育及创科等合作。陈国基亦出席清明公祭轩辕黄帝典礼，期望加强爱国主义教育，提升港人国民身份认同。

拜会陕西省委书记谈深化合作

陈国基于4月4日与5日访问陕西省，其间拜会陕西省委书记赵一德，就深化两地交流合作交换意见。中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方亦参与会面。

陈国基表示，自2024年双方签署《深化陕港交流合作协议》及多份合作备忘录以来，在中央支持与两地努力下成果丰硕。他期望未来可于人文交流、教育合作、创新科技等方面加强合作，达致优势互补。

陈国基（左二）与陕西省委书记赵一德（右二）昨日会面。中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方（右一）亦参加会面。

出席轩辕黄帝公祭

陈国基感谢陕西省人民政府邀请，参与今日（5日）清明节举行的清明公祭轩辕黄帝典礼。他形容活动意义非凡，能连结海内外炎黄子孙，传承中华民族慎终追远的传统美德。

他认为，特区政府参与是次典礼，有助让香港市民更深入认识中华文明的源流，进一步提升国民身份认同和民族情感。陈国基期望，未来能与陕西加强爱国主义教育合作，让香港年轻一代更深入认识及认同国家与中华文化。

陈国基在出席公祭典礼后，于下午结束访问行程返港。

陈国基（前排中）出席清明公祭轩辕黄帝典礼。

陈国基出席清明公祭轩辕黄帝典礼。