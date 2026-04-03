第三届国家安全教育参访团结束北京、南京行程返港 期间获港澳办副主任农融接见

由特区政府主办的第三届国家安全教育参访团今日（3日）下午圆满结束行程返港。今次参访团规模鼎盛，由来自30间香港中小学的187名校长、老师和学生（包括17名非华语学生）组成。团员主要为律政司、保安局、教育局及香港善德基金会联合主办的全港学界国家安全常识挑战赛中脱颖而出的优胜学校队伍，以及学校的校长、老师。

参访团获港澳办副主任农融接见

参访团3月28日启程前往北京，小学团4月1日完成行程率先返港；中学团同日则转往南京继续行程，并于今日返港。特区维护国家安全委员会秘书长区志光3月28日随团出发前往北京，律政司副司长张国钧及香港善德基金会主席蓝国庆于3月29日抵京参与行程。参访团于3月30日获中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室副主任农融亲切接见。

行程方面，参访团获邀于4月1日登上天安门观礼台上观看有军乐团现场演奏的升国旗仪式，亦参观了万里长城居庸关及参访中国共产党历史展览馆、中国人民抗日战争纪念馆、中关村科技展示中心、中国科学技术馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、江苏国家安全教育馆及企业南京钢铁等。学生亦分别与中国人民大学附属中学和北京市中关村第三小学科技园分校的师生作互动交流。

加深学生对国家发展与国情的认识 了解国家安全意义

学生们在过程中全程投入，不仅积极参与各项活动，更主动思考、勇于发问，透过所见所闻，加深对国家发展与国情的认识，并进一步了解国家安全的意义，增强国民身份认同与责任感。参与学校交流时，学生们被内地多元及互动的教学模式吸引，亦被内地学生的热情打动，双方于交流后成为新朋友并交换联系，以延续友谊。

保良局田家炳小学赵同学表示于中国人民抗日战争纪念馆看到国家被侵略、先辈奋勇抗敌时，深受感动，并指返港后必定会与父母及朋友分享，希望能够与父母再次参观纪念馆。培侨中学张同学称在北京天安门观礼台上看到特大的五星红旗随晨光冉冉升起，以及仪仗队军容雄壮、步伐铿锵，都令他深刻感受到祖国的强大，亦以身为中国人感到自豪。保良局颜宝铃书院的非华语同学Eiman指参访团的活动使其体会到社会安全稳定是国家发展的首要条件，亦认为其他国家可借鉴中国的发展模式，为人民谋幸福。

张国钧鼓励学生们秉持「读万卷书」与「行万里路」并行的探索精神，深化对祖国历史与现实国情的认知。他亦勉励学生们透过参访团亲身体会国家的历史文化、科技发展，以及最新的国情，好好装备自己，将来为国家和香港作出贡献。

区志光期望学生们在行程中领略四个学习重点：国之大者，安全为要；中国共产党肩负中华民族伟大复兴使命；全面贯彻总体国家安全观；统筹发展与安全的重要性。他期盼学生们透过实地学习交流，对今日国家的发展感到骄傲，对身为中国人感到自豪，对维护国家安全更有信心和决心。



