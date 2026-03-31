李家超欢迎国务委员谌贻琴率团来港 指体现国家对特区妇女事业重视

行政长官李家超今日（31日）在礼宾府与国务委员、国务院妇女儿童工作委员会主任、中华全国妇女联合会主席谌贻琴会面。李家超欢迎谌贻琴率团来港，出席香港家庭暨妇女发展高峰会并给予指导，体现国家对香港特区妇女事业和家庭建设工作的重视。

李家超：发挥香港桥梁作用 促妇女事务国际交流

李家超表示，举办高峰会是香港积极推动妇女及家庭事业的具体行动，而社会各界的广泛参与，显示香港在推动相关事业方面有强大的凝聚力。他说，本届特区政府在妇女发展与家庭建设方面积极推出一系列创新政策和措施，包括设立妇女自强基金、推出「友」妳启导友师计划，为女大学生配对女性领袖友师、推行家庭教育推广计划、举办全港美好家庭选举等，为香港妇女发展与家庭建设工作打下了坚实基础，同时培育新一代巾帼力量。

李家超说，国家「十五五」规划明确提出要促进男女平等和妇女全面发展，亦要大力弘扬家庭美德、加强家庭家教家风建设，体现了国家对妇女与家庭事业的高度重视，也成为香港特区规划家庭及妇女工作的重要指引。香港会积极落实，并在家庭建设方面加强规划，推广良好家风，推动妇女多元发展，促进社会和谐。李家超指，香港在「一国两制」下拥有内联外通的优势，将继续发挥桥梁作用，推动国家与国际在妇女和家庭事务上的交流合作，在国家大局和国际舞台上作出更大贡献。

署理政务司司长卓永兴和行政长官办公室主任叶文娟亦有出席会面。