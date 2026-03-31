家庭妇女发展高峰会︱李家超：两大方向推进妇女发展 让女性在各自岗位上绽放异彩
更新时间：17:16 2026-03-31 HKT
发布时间：17:16 2026-03-31 HKT
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第二届「香港家庭暨妇女发展高峰会」今日（31日）举行。行政长官李家超致辞时表示，他的施政理念是建立香港成为「关爱共融的家园」，家庭是当中核心，如同一颗大树，而女性能让家庭这颗大树更根深叶茂。
政府将续缔造环境激发妇女动能
李家超指，今天的高峰会以「共建巾帼她力量，同谱家庭新篇章」为主题，体现妇女和家庭相辅相成、紧紧相扣的关系。他表示，其施政理念是建立香港成为关爱共融的家园，而家庭是关爱共融香港家园的核心。他把父母比作树干，子女比作枝叶，形容女性自立自强可以让家庭这颗大树更挺拔，更根深叶茂，以自尊自信在社会上发挥中流砥柱的作用。
他指出，政府未来会从两大方向推进妇女发展和家庭建设。第一，持续缔造有利环境，激发巾帼发展动能，政府会继续完善就业创业、终身学习、身心健康等支持妇女的政策，让女性在各自岗位上绽放异彩。第二，厚植和谐家庭土壤，构建关爱共融社会，政府会带领弘扬尊老爱幼、夫妻和睦、邻里团结等中华民族传统美德，以千万家庭的幸福和睦，汇聚成为社会的和谐稳定。
妇女自强基金年度已资助逾450个项目
民政及青年事务局局长麦美娟表示，民青局持续推动男女平等意识，搭建「家庭及妇女资讯平台」，汇集就业、家庭、健康等各类资讯；同时透过妇女自强基金和「友」妳启导友师计划，助力不同年龄的女性装备自己。她提到，资金至今已资助超过450个项目，拨款超过6,600万元，局方也会将基金的年度拨款增至3,000万元，加强基金工作。
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