家庭妇女发展高峰会︱李家超：两大方向推进妇女发展 让女性在各自岗位上绽放异彩

第二届「香港家庭暨妇女发展高峰会」今日（31日）举行。行政长官李家超致辞时表示，他的施政理念是建立香港成为「关爱共融的家园」，家庭是当中核心，如同一颗大树，而女性能让家庭这颗大树更根深叶茂。

政府将续缔造环境激发妇女动能

李家超指，今天的高峰会以「共建巾帼她力量，同谱家庭新篇章」为主题，体现妇女和家庭相辅相成、紧紧相扣的关系。他表示，其施政理念是建立香港成为关爱共融的家园，而家庭是关爱共融香港家园的核心。他把父母比作树干，子女比作枝叶，形容女性自立自强可以让家庭这颗大树更挺拔，更根深叶茂，以自尊自信在社会上发挥中流砥柱的作用。

国务委员、国务院妇女儿童工作委员会主任、中华全国妇女联合会主席谌贻琴（右八）、李家超（右九）、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任周霁（右七）、中华全国妇女联合会党组书记、副主席、书记处第一书记、国务院妇女儿童工作委员会副主任黄晓薇（右十）、国务院副秘书长、国务院机关党组成员刘宇辉（右六）、中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署特派员崔建春（右十一）、民政及青年事务局局长麦美娟（右三） 和其他嘉宾在活动主持仪式。政府新闻处图片

第二届「香港家庭暨妇女发展高峰会」今日（31日）举行。政府新闻处图片

他指出，政府未来会从两大方向推进妇女发展和家庭建设。第一，持续缔造有利环境，激发巾帼发展动能，政府会继续完善就业创业、终身学习、身心健康等支持妇女的政策，让女性在各自岗位上绽放异彩。第二，厚植和谐家庭土壤，构建关爱共融社会，政府会带领弘扬尊老爱幼、夫妻和睦、邻里团结等中华民族传统美德，以千万家庭的幸福和睦，汇聚成为社会的和谐稳定。

妇女自强基金年度已资助逾450个项目

民政及青年事务局局长麦美娟表示，民青局持续推动男女平等意识，搭建「家庭及妇女资讯平台」，汇集就业、家庭、健康等各类资讯；同时透过妇女自强基金和「友」妳启导友师计划，助力不同年龄的女性装备自己。她提到，资金至今已资助超过450个项目，拨款超过6,600万元，局方也会将基金的年度拨款增至3,000万元，加强基金工作。