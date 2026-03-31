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启德绿色集体运输系统获行政会议批准 拟设6个车站 料2031年投入服务

政情
更新时间：13:14 2026-03-31 HKT
发布时间：13:14 2026-03-31 HKT

行政长官会同行政会议（31日）正式批准启德智慧绿色集体运输系统的铁路方案。该系统全长约3.5公里，设有六个车站，将连接启德邮轮码头及港铁启德站，预计于2031年投入服务。

全长3.5公里 终点站分别设于邮轮码头及启德站

启德智慧绿色集体运输系统（启德项目）全长约3.5公里，共设六个车站，终点站分别设于启德邮轮码头及港铁启德站。政府指，项目旨在为启德前跑道区提供便捷的交通接驳，以强化区内商业、住宅、旅游、文娱及社区设施的连贯性。政府已于2026年10月为启德智慧绿色集体运输系统合约展开招标。

项目已完成咨询 预计2031年启用

政府发言人表示，早前已就启德项目咨询立法会、区议会及海滨事务委员会等多个组织，并与持份者交流，公众普遍表示支持。该项目方案已于2025年7月及8月刊宪，就接获的反对意见，政府已仔细检视每项意见的理据，并与反对者会面以解释铁路方案并回应他们的关注事项。所有未撤回的反对意见均有提交行政会议考虑。

发言人补充，项目专营公司在推展工程时，须遵守环境许可证的条件，以减低对环境的影响。
 

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