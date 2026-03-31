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上调豪宅印花税︱议员关注加税后对市场影响 财库局：需长时间观察

政情
更新时间：13:16 2026-03-31 HKT
发布时间：13:16 2026-03-31 HKT

新一份《财政预算案》调高1亿以上豪宅印花税至6.5%，立法会《2026年印花税(修订)条例草案》的法案委员会早上召开会议审议，有议员关注加税后对市场的影响，财经事务及库务局称加税后，1亿以上豪宅仍有交易，是否有影响需长时间观察。

难用一个月资料或数据作准则

相关修订已于上月底生效。民建联林琳表示，能为库房增加收入一定是好事，但始终香港整体大方向是希望更多投资者，在本港活跃交易才有更多收入，关注当局有否修订实施一个月以来的数据显示，新税项有否对市场产生影响。

财经事务及库务局常任秘书长(库务)黎志华坦言，很难用一个月的资料或数据去说对市场有否影响，而今个财政年度首10个月，超过1亿元以上的任宅物业是180宗，即平均每个月10数宗，只能说政府宣布加税后，仍然有1亿元以上的住宅物业成交，而详细情况需要看更长的时间会较为公道。

选委界陈宗彝表示，现在物业市道相对低沉，而很多高才、专才仍在观望中，未开始置业，当局会否考虑豁免持有此类签证人士额外的税项，以鼓励他们置业。他更关注重建时，发展商一系列收购涉款超过1亿元，会增加相关的成本，形容土发公司负责重建已很困难，私人发展商不参与，会在社区埋下很多「计时炸弹」。

额外2.25%印花税是可负担范围

黎志华表示，政府很欢迎高才、专才来香港，但当局更倾向一视同仁的做法，若所有香港人、公司，甚或海外投资者，只要购买1亿元以上的物业，认为他们给予额外2.25%的印花税，是一个可负担的范围。他更称，回想楼市有「辣招」时，非香港居民不是首次置业时，需支付30％印花税，现在的税收较当时低很多，以及新加坡及澳洲等地区，对投资移民设立的置业印花税，香港仍然很有竞争力，故目前安排是合适。

针对重建方面，黎志华表示，完全理解增加印花税对重建项目的影响，当局会著实跟进相关情况，而过去三年以来，一系列交易涉款超过1亿元以上，每一年不超过20宗，故当局认为对重建项目影响相对少，并承诺会检视情况，看此问题如何有效处理。

地产及建造界黄浩明表示，香港很努力吸引投资者来港投资，纵然政府说加的印花税很少，但这是对外的一个信息，是否真的需要增加豪宅印花税。他更称，过往正是有「辣招」令市区重建进度减慢，令一系列收购减少，当局不应「倒果为因」说没有影响，认为要更务实去看，当局可否透过税局的执业指引，用行政方法处理一系列收购的印花税问题。

增印花税是体现「能者多付」原则

黎志华解释，当局需要看政府「整盘数」，如何争取更多资源提供到最大的服务，举例《财政预算案》将供养父母免税额，由每年5万元加至5.5万元，政府一年会少收9.7亿元，因此都要「开源」，以及减少对市民的影响，故增加印花税都是体现「能者多付」的原则。

他亦明白黄浩明对重建的关注，同意对方在不影响法例修订情况下，透过行政命令，可以做到一些改变，强调有简单的方法会尽量用。

记者：郭咏欣
 

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