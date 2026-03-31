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地区治理「三驾马车」见成效 麦美娟勉各界秉承「民政帮到你」精神

政情
更新时间：07:30 2026-03-31 HKT
发布时间：07:30 2026-03-31 HKT

自2022年成立以来，民青局全力推进地区治理与青年发展香港。民青局于本月24日举行了「民政及青年事务局局长嘉许计划」颁奖典礼，局长麦美娟致辞时指出，过去一年民青局联同各区民政处、区议员、地区「三会」及关爱队，建立「地区治理大团队」，赞扬获嘉许者用心用情服务市民，并把这份热诚激励更多人投入社会服务，共建繁荣稳定的香港。她寄语社会各界继续和衷共济，秉承「民政帮到你」精神服务市民。

作为地区治理「三驾马车」的重要一环，关爱队首期服务于去年10月结束。两年间，关爱队共探访约61万长者及有需要住户，提供近10万次家居维修及清洁支援，并举办立法会选举宣传等约5万项地区活动，累计惠及高达422万人次，第二期服务现已展开。

助港青融入国家「十五五」大局

麦美娟又强调，民青局将持续推进青年发展工作，凝聚各界力量，引导青年深刻认识国家发展大势，特别把握国家「十五五」规划开局之年带来的广阔机遇，在实现个人价值同时，为国家作出贡献。

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