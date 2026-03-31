国安教育日︱民青局培育下一代爱国主义根基 逾4万名额助青年赴内地交流

民政及青年事务局近年投放大量资源培育下一代，树立爱国主义教育的根基。民青局局长麦美娟强调，「香港青年其实好优秀」，关键在于特区政府能否提供合适平台，让他们亲身感受和体验国家发展。为此，局方除推动正向思维计划，协助青年以积极态度面对挑战外，每年更提供逾4万个内地交流和实习名额。

学习中式步操及升旗仪式

麦美娟指出，近年相关计划的申请人数屡创新高，热门交流项目的报名数字更呈倍增，不少人反映「很难申请到皇牌计划」，「证明香港青年朋友好愿意了解国家发展」。她相信，只要「看到国家的真实发展，明白国家发展的趋势」，香港青年便能在国家的支持下，将个人发展融入国家大局。

为配合「全民国家安全教育日」，局方亦特别资助青少年制服团体举办相关活动，向队员介绍国安知识，并善用由青衣社区隔离设施改建而成的爱国主义教育基地，让青少年学习中式步操及升旗仪式等，务求令每位市民深刻了解「维护国家安全是我们本来的责任」，并学习如何在社区推广国安。