国安教育日︱麦美娟：维护国家安全「只有进行式」 民青局推动国安教育 培训3300导师

今年4月15日将迎来香港特区第11个「全民国家安全教育日」。民政及青年事务局局长麦美娟引述国务院新闻办公室发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，指《香港国安法》的实施是香港「由乱到治」的分水岭，社会得以集中精力处理民生问题，在稳定安全的环境下做好地区治理，「让市民获得实实在在的幸福感和安全感」。她透露，目前地区已经有逾3,300人成为国家安全地区导师，接触市民达75万人次，强调维护国家安全「只有进行式」。

麦美娟接受传媒访问时指出，《白皮书》详尽阐述了香港在维护国家安全方面的工作与发展，局方过去在地区举办了各样国安教育活动，包括展览、讲座等。而下月举行的「全民国家安全教育日」，民青局将一如既往地在十八区民政事务处安排各类活动；青年事务组其他队伍亦将在各自范畴内，持续推动国安宣传教育工作。

同乡社团是坚实伙伴

在完善地区治理架构下，民青局在政务司司长领导的地区治理领导委员会，以及政务司副司长领导的地区治理专组的指导下，透过十八区民政事务处，及由关爱队、区议员和地区「三会」（分区委员会、防火委员会、灭罪委员会）组成的「三驾马车」，落实维护国安的原则和精神。自2024年11月至今，已有超过3300名地区三会人士参与「国家安全教育地区导师培训计划」，累计举办约7400场展览、电影分享会及讲座等活动，接触约75万人次。

麦美娟表示，「同乡社团亦是我们坚实的合作伙伴」，局方已于3年内预留3千万元推动「同乡文化推广计划」，资助数十个同乡社团，透过举办大型市集等生动方式，推广同乡文化和乡情，深化市民对国家发展的认识。

至于社会上仍存在「软对抗」，麦美娟指出，民青局和民政事务总署作为接触市民的前线部门，在防范及识别工作上「责无旁贷」。她指出，社会存在不同形式的软对抗，乐见近年市民的国安意识已显著提高，甚至会主动提供资料并提醒潜在的国安风险。麦美娟重申，维护国家安全「只有进行式」，未来民青局会持续加强社区工作，防范「软对抗」渗透。