大棋盘︱立法会今办两会座谈 议员拟做北都「红队」

全国两会闭幕半个月，不同政党、社团、机构已陆续举行两会精神学习会，立法会今日上午亦在大楼内举办两会分享会，全体议员、秘书处管理层获邀出席。据悉届时27名身兼港区全国人大代表、全国政协委员的议员皆会发言，分享自己对两会精神的见解。有议员透露会尝试充当「红队」，提出两会精神在香港的衔接问题，期望政策要真正「贴地」帮到市民。

分享会在上午11时开始，长约一个半小时，据了解，各议会板块已有一定协调，立法会主席李慧琼开场发言后，会按照今年全国人大会议议程次序，依次安排议员讲述政府工作报告、「十五五」规划、人大常委会报告、3条法例、「两高」报告等，其中身兼全国人大常委的李慧琼，会负责人大常委会报告的部分，随后轮到其他人大政协发言。27名人大政协发言各两分钟，换言之合共约1小时，余下时间交由其他议员发挥。

议员指不能只着眼「赚大钱」 市民「体感」更重要

有资深议员指，过去半个月不同机构均举办过两会学习或分享活动，立法会稍迟举行，部分原因是需要先收集社会各界意见，好让发言内容更加成熟完整，而立法会分享会有网上直播，可为社会起示范作用。

发言时间有限，预料大部分发言的议员围绕主动对接「十五五」、加快北部都会区建设等「政治正确」内容。不过身兼全国政协的立法会议员管浩鸣向笔者表示，在时间许可下，除了所属的社福板块与两会精神的关系外，会尝试担当「红队」，关注北都发展如何令香港普罗大众受惠，分享经济红利。

「十五五」规划提出香港要「加快北部都会区建设」，足见中央之重视程度，特区政府近日亦提出加快北都发展专属法例，又带领议员到北都实地考察。管浩鸣指原则上毋须怀疑北都经济潜力，但较担心的是大众市民未必受益，因健康的创科发展生态，不会只是着眼于「赚大钱」，如何将上中下游产业连贯起来，让普罗市民也可从中得益，是现时发展北都讨论「缺位」之处。

他指国家发展经济也讲求「共同富裕」，人民要有获得感、幸福感，大众对于多少间公司投资北都、经济数据改善未必有感觉，因为「钱落唔到佢哋度」，市民更关注「楼下间舖头执笠」、收入有否改善，这情况与近年本港经济一样，金融市场表现亮丽，但普罗市民的「体感」不一样。他强调作为议员，也有责任提醒政府及各界北都发展时，如何兼顾大众福祉。

另一身兼政协的议员吴杰庄表示，个人最关注智慧经济、高水平对外开放等议题。他理解大众对能否受惠于经济发展有疑虑，但实际上科技发展过程中，只要产业上游有足够投资，在中、下游必然会产生大量技术或非技术支援人员就业机会，产品普及化后亦可改善民众生活。当然此过程需时，但产业发展有其规律，毋须太担心。

李慧琼出掌立法会后，立法会不同类型「学习」明显增加，已先后就完善行政主导、国安白皮书等研讨，这类学习活动将恒常化，据悉下一轮学习活动有机会围绕《议事规则》或《立法会议员守则》。没有调查就没有发言权，议员提升理论基础、加强调研固然是好事，但若然更多治港者愿意充当「红队」，提出不同见解及解决疑难的方案，对政策成功推动落地，定必相得益彰。

聂风