陈茂波预期2月零售销货总值续升 密切关注中东局势及油价上升可能影响

财政司司长陈茂波表示，过去数周连串大型盛事在港举行，为带来世界各地的旅客。盛事活动与体育比赛为旅游业增添更大的活力和动力，截至3月27日，今年以来访港旅客已超过1,370万人次，按年上升约17%。旅游业恢复势头良好，畅旺了市面气氛，加上股市和住宅楼市持续向好，带动餐饮、零售等行业也持续增长，进一步巩固市面信心。在这股利好气氛下，预期本周公布的2月零售销货总值将录得不俗升幅，有望连续第十个月录得按年增长，反映本地消费动力持续增强。

陈茂波在网志表示，香港会持续推动各类大型金融、文化艺术和体育盛事，以吸引更多高增值旅客，也让市民能欣赏更多文娱康乐节目。继本月举行的LIV Golf赛事，下月将迎来香港国际七人榄球赛及UCI世界杯场地单车赛等大型赛事。

首两月商品出口货值按年升近30%

他续称，本港整体经济持续向好。在出口方面，今年首两个月本港商品出口货值按年增长接近30%，连升24个月，超出市场预期，主要受惠于向内地和东盟电子产品的出口上升。这反映外围需求正在稳步回暖，可见香港在区域产供链重塑中正发挥关键的「超级联系人」角色。投资方面亦保持增速，2月采购经理指数（PMI）升至近三年高位，并连续第七个月维持在扩张区间，显示企业对经营环境及业务前景信心持续增强。

他又提到，住宅物业市场方面，价量齐升的趋势今年以来亦持续。首两个月楼价指数累计上升约2.6%，连升九个月；每月平均成交宗数较去年全年平均上升18%，每月平均超过6,100宗，表现理想，市场气氛积极正面。

香港经济正展现良好韧性与动力

陈茂波指，香港经济正展现良好的韧性与动力，公财政状况也持续好转。中东地区冲突持续、国际地缘政局不稳，以至燃油价格大升，困扰全球经济前景。如何让投资配置多元化，以及加强能源、贸易及产供链的安全，已成为企业、投资者和各地政府关心的核心课题。

他指特区政府正密切关注中东局势以及油价上升可能带来的影响。短期而言，由于本港经济以服务业为主，且货物出口到中东的比例较低，故暂时直接影响有限。即使国际上的投资情绪受困扰，但本港金融市场运作一直畅顺有序，资金流保持稳定充裕。中期而言，若冲突持续，难免会对全球宏观经济、利息走势以至资金流向造成影响。香港的能源供应因有国家作为强大后盾而相对稳定。然而，一旦燃料和能源费用上升，对航运、物流及其他经济环节均可能造成额外负担。特区政府正密切监察和评估市场的运行状况。

他强调，国家的稳步发展始终是香港的最大依靠。本地经济态势稳中向好，国家的坚实支持是香港经济发展的「压舱石」，让香港更能抵御风浪，稳定前航。香港作为「超级联系人」和「超级增值人」的独特角色，优势将日益提升。