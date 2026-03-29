律师会「甲乙有约」延伸至大湾区 助会员拓展区内专业网络及业务机遇

香港律师会去年10月推出首场「甲乙有约」活动，促进法律服务使用者与提供者互动交流后，为延续首场活动的成果，律师会于昨日（28日）推至粤港澳大湾区，协助会员拓展区内专业网络及业务机遇。

香港律师会在社交平台指，今次活动同时为「湾区快车」系列第五站，结合其促进专业交流与跨境合作特色，由会长汤文龙律师率约50名理事及会员赴深圳，与百余名大湾区企业代表、法务及业界人士透过活动作交流。

从实务操作等多个层面展开深入讨论

活动以「法律赋能数字未来：大湾区法律市场的新机遇」为题， 聚焦大湾区企业于数字经济及跨境发展背景下面对的新机遇与新挑战，从实务操作、法律架构、监管制度等多个层面展开深入讨论。

汤文龙致欢迎辞时表示：「『十五五』规划开局之年，既是大湾区法律服务业新挑战，更是新机遇。理解数位经济的动态发展为大湾区法律服务业带来了新的挑战与机会。深圳与香港一河之隔，既是科技创新与金融创新的前沿阵地，亦与香港作为国际金融中心的定位优势互补。」

他提到，香港律师长期主导各类跨境项目的执行工作，包括统筹内地法律顾问、离岸法律顾问、核数师、银行及投资者，推动尽职审查，并制定严谨、可辩护且具高度公信力的披露文件，从而使香港律师在企业推动现实世界资产（「RWA」）发展的过程中发挥关键而积极的作用。

来自大湾区不同领域嘉宾分享真知灼见

活动邀请到多位来自大湾区不同领域的嘉宾分享真知灼见，包括金杜律师事务所合伙人赵英律师、深圳能源集团股份有限公司产权法律部副总经理王坤、深圳市电池行业协会秘书长李小祎、深圳数据交易所合规部总经理王青兰、深圳绿色交易所有限公司战略研究部负责人薛天以及头部券商环球市场部负责人欧阳姝。专题研讨环节由香港律师会理事暨「甲乙有约」筹委会（「筹委会」）主席赵彤律师，以及滴灌通集团合伙人兼首席法律总监凌涛涛律师担任主持。

演讲嘉宾回顾中国企业「走出去」的发展历程，并就境外投资中常见的合规要求、政治风险及本地化经营挑战，交流如何善用大湾区的制度协同优势，以提升企业海外布局的稳健性与可持续性。讨论亦聚焦RWA代币化的发展趋势，探讨其在提升资产流动性、创新融资模式及对接全球市场方面的潜力，同时梳理不同类型代币的合规要求及境内外发行路径。此外，活动亦涵盖数据交易市场的发展方向，探讨如何透过数据可信机制及制度创新，在保障安全的前提下促进数据依法合规流通，为企业数字化转型及跨境发展提供制度支撑。

同日下午，汤文龙偕理事、筹委会委员及律师会会员参观位于中国华润大厦65-66层的华润集团春笋历史文化展厅。代表团俯瞰深圳市南山区后海城市景观，深化对区内发展环境认识。

「甲乙有约」延伸至大湾区后，律师会将续透过创新多元交流活动，协助会员拓展区内专业及业务机遇。