共创明Teen计划惠及逾万人 陈国基：计划助青少年形成正向价值观 发掘人生更多可能
更新时间：12:47 2026-03-28 HKT
发布时间：12:47 2026-03-28 HKT
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政务司司长陈国基今日（28日）出席「港车北上‧共创明Teen‧助学筑梦」活动启动礼。他表示，车主在周末义务接载青少年由香港前往珠海，见证国家在航天科技、人工智能和智慧城市建设的卓越成就，他们的热心支持，不仅为青年人带来开眼界、长见识的难得机会，更为政府推出的「港车北上」措施增添一份温暖的意义。
陈国基强调，本届政府十分重视青年发展，自2020年推出的「共创明『Teen』计划」，至今已有超过一万名基层青少年受惠。在友师的启发、陪伴和引领下，他们逐步建立自信，形成正向价值观，发掘人生更多可能。今日的活动，正正是这份理念的延续，亦再一次展现政、商、民通力合作的成果。
寄语青年感受科技 勇敢追梦
他表示，今年是国家「十五五」规划的开局之年，特区政府将全力为实现国家高质量发展、加快高水平科技自立自强、积极发展新质生产力等目标，注入源源不绝的香港力量。
陈国基期望参与活动的青少年，能透过今次旅程，亲身感受国家工程与大湾区科技的强大实力。期望他们能在此行中开阔眼界，找到自己的志向，将来勇敢追梦，为国家和香港的未来发展贡献热情和力量。
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