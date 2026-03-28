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共创明Teen计划惠及逾万人 陈国基：计划助青少年形成正向价值观 发掘人生更多可能

政情
更新时间：12:47 2026-03-28 HKT
发布时间：12:47 2026-03-28 HKT

政务司司长陈国基今日（28日）出席「港车北上‧共创明Teen‧助学筑梦」活动启动礼。他表示，车主在周末义务接载青少年由香港前往珠海，见证国家在航天科技、人工智能和智慧城市建设的卓越成就，他们的热心支持，不仅为青年人带来开眼界、长见识的难得机会，更为政府推出的「港车北上」措施增添一份温暖的意义。

陈国基强调，本届政府十分重视青年发展，自2020年推出的「共创明『Teen』计划」，至今已有超过一万名基层青少年受惠。在友师的启发、陪伴和引领下，他们逐步建立自信，形成正向价值观，发掘人生更多可能。今日的活动，正正是这份理念的延续，亦再一次展现政、商、民通力合作的成果。

图示陈国基（前排右九）、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（中联办）社团联络部副部长胡启明（前排左七）、中联办九龙工作部副部长李文彬（前排右六）、香港广西社团总会会长文颖怡（前排右八）、香港广西社团总会首席会长王明凡（前排左八）、活动筹委会主席王亚明（前排左十）和其他嘉宾主持启动礼。政府新闻处图片
图示陈国基（前排右九）、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（中联办）社团联络部副部长胡启明（前排左七）、中联办九龙工作部副部长李文彬（前排右六）、香港广西社团总会会长文颖怡（前排右八）、香港广西社团总会首席会长王明凡（前排左八）、活动筹委会主席王亚明（前排左十）和其他嘉宾主持启动礼。政府新闻处图片

寄语青年感受科技 勇敢追梦

他表示，今年是国家「十五五」规划的开局之年，特区政府将全力为实现国家高质量发展、加快高水平科技自立自强、积极发展新质生产力等目标，注入源源不绝的香港力量。

陈国基期望参与活动的青少年，能透过今次旅程，亲身感受国家工程与大湾区科技的强大实力。期望他们能在此行中开阔眼界，找到自己的志向，将来勇敢追梦，为国家和香港的未来发展贡献热情和力量。
 

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