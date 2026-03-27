李家超与新加坡总理黄循财会面 鼓励星洲企业落户北都和河套香港园区

行政长官李家超今日( 27日 )在礼宾府与访港的新加坡总理黄循财会面，李家超表示，向黄循财介绍了香港的发展机遇和方向，黄循财亦将到访河套深港科技创新合作区香港园区。他欢迎新加坡企业未来在北部都会区开拓更多商机，并期望香港与新加坡未来继续加强合作，共创互利共赢的新局面。

李家超 : 黄循财上任后首次到访香港 有特别意义

李家超与多名特区政府主要官员，包括财政司司长陈茂波、财经事务及库务局局长许正宇、发展局局长宁汉豪、创新科技及工业局局长孙东等，在礼宾府外迎接，黄循财与他们逐一握手。

李家超今日于社交平台发文，欢迎黄循财率领代表团访问香港，指今次是黄循财上任后首次到访香港，有特别意义。香港和新加坡之间拥有源远流长的友谊和经贸合作关系。新加坡与香港去年互为彼此第五大货物贸易伙伴，去年贸易额同年比上升超过一成。香港境内目前约有590家新加坡企业。香港和新加坡一直来往频繁，同是国际贸易和金融中心，重视法治和自由贸易，拥有优质专业服务和人才。双方更通过定期公务员交流活动，包括「新加坡──香港常任秘书长交流计划」，在持续提升公共政策质素方面互相借鉴。他期待未来香港和新加坡在经贸、旅游、人文和公务员交流等领域，进一步推动更广、更深的合作。



李家超指在今次会面中，双方就支持自由贸易和多边主义，以及恪守世界贸易组织、联合国等国际组织框架等确认了彼此共同的信念。面对地缘政治不稳定、贸易秩序重塑，香港与新加坡的合作和对话比以往任何时候都更为重要。他感谢新加坡支持香港尽早加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。另一方面，香港会发挥好「一国两制」的优势，担当祖国和国际之间的「超级联系人」和「超级增值人」，致力协助新加坡企业连系内地市场，并以我们国际级的专业服务为企业增值。

特区政府正全速推进北都发展 尤其河套香港园区建设和发展

李家超说，国家《十五五规划纲要》明确支持加快北部都会区（北都）建设。北都是香港未来发展的新引擎，拥有巨大发展潜力和经济价值。其中，河套深港科技创新合作区香港园区（河套香港园区）去年底正式开园，全力发展成为国际创新高地。香港特别行政区政府正全速推进北都发展，尤其河套香港园区的建设和发展。

他欢迎黄循财下午到访河套香港园区，又鼓励新加坡企业落户北都和河套香港园区，参与商业建设和创新科技等范畴，把握北都和河套香港园区带来的庞大机遇，双方合作空间将更广阔。香港在「一国两制」下有背靠祖国、联通世界的独特优势，会积极发挥「超级连系人」和「超级增值人」的角色，协助新加坡企业拓展尤其内地市场，为企业和投资者创造更多机遇。

黄循财在社交平台表示今日较早前到访北都，这个位于港深边界、占地3万公顷的新发展项目。令他印象深刻的不仅是北都得宏图愿景，更在于它如何透过规划设计，深化香港与大湾区联系，并支持香港下一阶段发展。他感谢政务司司长陈国基及其团队安排这次考察，并进行深入交流。黄循财对未来发展充满期待，亦期望探索更多切实可行的合作范畴。