CRE公务员考试2026｜新一轮综合招聘考试3.28起接受报名 大学三年级生可投考

新一轮公务员综合招聘考试（CRE）3月28日起接受报名，有意应征学位或专业程度公务员职位的人士须透过公务员事务局网页的网上申请系统报考。

有关综合招聘考试的详情在28日会上载至公务员事务局网页，截止报名时间为4月10日晚上11时59分。

公务员事务局发言人提醒有意投考学位或专业程度公务员职位的人士，必须先具备有效的综合招聘考试成绩。应征者如欲在短期内投考，应把握时间参加此轮暂定于6月6日举行的考试。

政府已扩展投考需学士学位学历要求公务员职位的资格至大学三年级（四年制学士学位课程）的学生。因此，持有大学学位、符合职位所需的专业资格的人士，或将于2025至26学年或2026至27学年毕业的大学生均可报考。