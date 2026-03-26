律师会与中国政法大学代表团会面 汤文龙 : 律师会致力普通法教育 培育涉外法律人才

香港律师会今日( 26日 )接待来自中国政法大学（「政法大学」）法律学院代表团。代表团由该院党委书记刘健率领到访。香港律师会会长汤文龙、副会长黄巧欣及理事袁凯英与代表团会面，双方就法律教育及专业交流等议题进行深入讨论。

汤文龙: 香港拥世界级仲裁及调解机构 提供高效和可靠平台

汤文龙在会上重点介绍香港在「一国两制」原则下的独特法律制度，指出香港是中国唯一的普通法司法管辖区，亦是全球唯一的中英双语普通法司法管辖区。他并指香港拥有世界级的仲裁及调解机构，为解决国际商事争议提供高效和可靠的平台。

汤文龙重申香港律师会一向致力推广普通法教育，并积极加强与非普通法司法管辖区（包括中国内地及「一带一路」沿线国家）的交流与联系。相关工作亦体现于律师会参与国际会议，以及筹办考察团与代表团互访，以促进相互理解及培育法律人才。

律师会代表亦分享普通法中心自2025年初成立以来的工作成果，包括为中国内地多所重点大学举办系列讲课，进一步巩固律师会作为香港与非普通法司法管辖区之间专业交流桥梁的角色。律师会与政法大学的合作亦于去年3至4月在理事会公务访问北京期间签署合作备忘录后持续深化；其后，香港法律专业学会辖下成立的普通法中心于2025年5月为政法大学举办首次合作项目 -- 为期四天的讲课系列。对象为政法大学邀请的法律实务界人士，反应热烈。是次会议中，双方亦就未来合作方向作进一步交流。

政法大学法律学院党委书记刘健亦向律师会介绍政法大学近况，重点谈及近年办学成果及未来加强学术交流、拓展法律界服务的工作方向。

会议前，律师会亦安排代表团参访亚非法协香港区域仲裁中心及一邦国际网上仲调中心，旨在加深代表团对香港另类排解纠纷方法态势的了解。律师会谨此感谢两所机构一直以来的支持，并热情接待是次代表团到访。

香港律师会将继续致力培育涉外法律人才，并会与中国内地及其他非普通法司法管辖区的顶尖高校及司法相关机构保持合作，共同推进普通法教育的发展。