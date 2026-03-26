特首政策组办「与专家有约」研讨会 专家深入交流「十五五」规划认识和体会

特首政策组今日（26日）下午举行「与专家有约」（Fireside Chat with CEPU Experts）第八期研讨会，主题为「『十五五』规划的认识和体会」。多位特首政策组专家组成员出席，与特首政策组研究团队深入交流，共同探讨国家「十五五」规划的战略意义、重点方向及其对香港未来发展的启示。

黄元山：「十五五」规划对香港在新阶段的定位与发展影响深远

是次研讨会由特首政策组组长黄元山主持。他在开场发言中表示，「十五五」规划是国家迈向全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时期，对香港在新阶段的定位与发展具有深远影响。特首政策组作为协助行政长官制订政策的内部智库，必须紧贴国家发展大局，深入理解规划的核心理念和部署，从而更精准地支持行政长官及特区政府把握国家发展带来的重大机遇，更好融入和服务国家发展大局。

黄元山说，行政长官已明确表示，会领导特区政府切实履行第一责任人的角色，构建系统性的政策框架，主动对接国家「十五五」规划，并于今年内完成制定首份「香港五年规划」。

黄元山指，五年规划与资本主义制度的经济发展，正是「有为政府」与「高效市场」有机结合的最佳诠释。跨国公司、本地企业无不制定五年、十年甚至更长的战略规划，以应对技术变革、供应链变化与消费者需求的演变。特区政府的五年规划，透过基础设施投资、产业政策引导与创新生态系统建设，来优化市场生态、提升资源配置效率，从而为市场企业提供更稳定、更可预期的发展环境。

香港的五年规划既要对接国家「十五五」战略蓝图，却保留「一国两制」下的自由港、低税制、自由流通市场要素，让阿当史密斯「看不见的手」，结合了看得见的方向。

事实上，国家制定「十五五」规划亦是一个系统性相向的过程。以助力内地企业「出海」为例，香港过去三年的《施政报告》形成了「三步走」的政策部署：2023年提出发展「总部经济」，深度融入国家「国内国际双循环」战略；2024年进一步提出构建「高增值供应链服务中心」，与国家「健全海外综合服务体系」的战略一脉相承；2025年更将「发挥出海平台作用」独立成篇，设立跨部门「出海专班」，对接国家引导产业链供应链合理有序跨境布局。从「集聚总部」、「强化枢纽」，再到「主动护航」，这「三年三步」，既主动回应了国家在「双循环」、海外综合服务体系和产业链供应链安全上的需求，也体现了香港「敢想、敢做、敢当」的责任。

这项环环相扣的政策设计亦得到国家积极回应—「十五五」规划的港澳专章正式赋予香港构建「高增值供应链服务中心」的新定位。从香港倡议到写入国家战略，不仅标志着中央对特区政府政策方向的充分肯定，也把香港的主动布局，上升为国家发展全局中的一项重要支点，为香港下一阶段社会经济提速增量进一步明确了着力点。

他指出，回顾过去七期「与专家有约」，每一期主题都紧扣国家发展大局与香港实际需要。各位专家的真知灼见，为我们的政策研究工作提供重要启发。今天的主题「十五五规划的认识和体会」，正是要在这重要时刻进一步集思广益，为首份「香港五年规划」编制工作凝聚智慧。

专家分享「十五五」规划的时代背景与战略内涵

在分享环节，来自经济、金融、教育、医疗及区域发展等领域的专家分别从不同角度，对「十五五」规划的时代背景、战略目标及实施路径作出深入剖析。专家又和特首政策组研究团队互动讨论，现场气氛热烈，讨论内容丰富而具前瞻性。

专家们强调，香港作为国家对外开放水平最高、制度优势最为独特的区域之一，在金融、创科、专业服务、航运贸易等传统优势领域，具备深度对接国家战略的坚实基础。专家们认为，「十五五」规划亦为香港社会各界提供一个重要契机，对内凝聚共识、明确未来五年发展方向，对外讲好香港故事、展示香港在国家新发展格局中的独特功能和崭新定位。

专家们亦聚焦「新质生产力」的发展趋势，认为「十五五」规划将进一步强化以科技创新引领产业升级的发展路径，香港应充分发挥基础研究实力雄厚、国际化程度高、知识产权保护制度完善的优势。专家建议，香港要加快建设区域知识产权贸易中心，推动知识产权金融、技术转移与专利转化，配合国家建设知识产权强国和发展「新质生产力」，进一步壮大以知识密集型服务为核心的高增值产业。

专家们亦指出「十五五」规划时期正是香港发挥国际金融中心所长，贡献国家所需的大好时机，认为香港借此黄金机遇，巩固国际金融中心的地位和加速强化金融方面的优势，为香港在未来十年以至更长远成为世界顶级的金融中心铺路。

特首政策组：吸纳专家智慧 助力政府更好融入国家发展大局

黄元山在总结发言中感谢各位专家学者的宝贵意见和真知灼见。他表示，专家们的分享既体现了对国家发展大局的深刻理解，亦展现了对香港未来发展的殷切关怀。特首政策组将认真梳理和吸纳是次研讨会的讨论成果，融入政策研究过程，供行政长官和特区政府内部参考。

黄元山强调，特首政策组自成立以来，一直致力构建高层次、跨领域的政策研究平台，透过「与专家有约」系列研讨会，持续吸纳不同领域的专家智慧，为特区政府的施政提供坚实的研究支援。未来，特首政策组将继续举办不同主题的研讨活动，紧扣国家发展战略和香港实际需要，助力特区政府更好融入和服务国家发展大局，实现香港的长远繁荣稳定。

