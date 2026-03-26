北都｜立法会议员实地视察 李慧琼 : 会结合今次考察第一手资料与政府沟通

立法会主席李慧琼今日（26日）联同40多位立法会议员实地考察北部都会区。李慧琼在实地视察后会见传媒时表示，议员会结合今次考察所掌握的北都发展第一手资料，继续与政府沟通，已要求议员主动收集社会各界意见并向政府全面反映，在支持订立专属法例的基础上认真审议法例。她强调今次考察只是一个开始，日后会继续前往北都其他地方，了解最新进展。

李慧琼：议员将在支持专属法例基础上 认真审议

李慧琼提及，立法会发展事务委员会已就政府为加速北都发展订立专属法例进行讨论。该法例将进一步为北都的规划及地政程序「拆墙松绑」，加快工程建设。她指，议员已在会上提出多项实质意见，包括防止简化程序被滥用、「白名单」运作以加强人才流动及加快发放收地赔偿。

宁汉豪：洪水桥新发展区5年内将有250公顷熟地

发展局局长宁汉豪指出，北部都会区是香港未来发展的重镇，提供大量的土地发展产业、兴建房屋、社区设施及基建，既可推动本港经济发展，亦给予良好机会，构建新一代、宜居、宜业、多元化的都会区。

宁汉豪指出，立法会今次考察是政府为本届立法会议员安排一系列北部考察的第一步。她指，议员今日考察行程包括，天水围高层单位俯瞰洪水桥/厦村新发展区，介绍北都规划布局，运物局介绍北都整体运输及各样基建规划；并在洪水桥/厦村大学城专用地介绍大学城发展。

宁汉豪续指，洪水桥/厦村新发展区属于北都起步发展较快的新发展区。现时已有房屋建筑在进行当中。她预计未来五年洪水桥/厦村新发展区，将做好约250公顷熟地，其中约100公顷与产业有关。她又指，整个北部未来五年目标是产出900公顷土地，该发展区约占整体三成。她续指，当局现正进行洪水桥/厦村的片区开发的招标活动，该片区是北都片区开发模式首个招标的片区，将于今年7月初截标。

蔡若莲：有信心大学城首阶段用地2026年底完成

教育局局长蔡若莲指出，整个大学城规划预留约101公顷土地，分布于洪水桥/厦村的9公顷、牛潭尾的55公顷及新界北的40公顷，目标是打造成国际教育枢纽及高专人才集中地。作为首阶段发展，洪水桥/厦村的用地已由原先规划的5.2公顷增至9公顷，首批三幅土地将于年内推出。她透露，目前第31A区的土地平整工程进度良好，有信心在2026年年底完成。

蔡若莲表示，考虑到大学城的发展以自资模式运作，工程开支庞大，政府在财政预算案中预留了100亿元成立贷款基金，支援院校的基建发展。院校的申请贷款额，不得超过其工程总成本的50%。大学城的第二阶段发展位于牛潭尾，将重点发展前沿医学教育及生命科技研究。香港科技大学开办的第三间医学院，亦将会坐落于此。

港深西部铁路料2035年开通

运输及物流局局长陈美宝表示，为配合国家「十四五」规划及深化粤港澳大湾区发展，多项交通基建正全速推展。目前，当局正为港深西部铁路的香港段进行勘查及设计，目标明年就详细设计及建造进行招标，期望2034年完成建造，2035年正式开通。

陈美宝表示作为重铁网络第100个车站的古洞站，预计明年落成；而洪水桥站则目标在2030年完成。同时，北环线主线及支线的工程亦会尽快推动，争取在2034年同步开通。她续指，北都公路新田段的设计与勘查工作将会先行，目标明年招标，并于2036年落成。

另外，洪水桥将发展智慧绿色集体运输系统，陈美宝指，首期项目预计于今年下半年进行招标，目标2031年或之前完成，以连接区内各地。在产业发展方面，洪水桥将布局为现代物流圈，吸引高增值物流、电商及空运代理等龙头企业，以巩固香港国际航运中心地位。她期望在今年底前，就区内第一幅相关土地邀请意向表达书。

至于低空经济，陈美宝指出政府今年将全力推动低空经济发展的策略蓝图，将利用北部都会区邻近边境的优势，与深圳及广州等地试行跨境物流或载人飞行。目前，首期申请中已有超过20个项目，正逐步迈向规模化及常态化。

胡健民冀在行政立法良性互动优势下 年内完成规划制定工作

署理政制及内地事务局局长胡健民表示，为配合国家未来五年的国民经济和社会发展，特区政府正积极主动对接国家「十五五」规划，并制定本港首份《香港五年规划》。他指出，行政长官早前提出并获立法会支持，在行政主导下已设立一个政府和立法会的协同研究及意见收集机制。

胡健民期望在行政立法良性互动的制度优势下，于今年内完成首份规划的制定工作。他透露，政制及内地事务局、相关政策局及立法会小组委员会将全力推动和落实。该规划将集中就六大范畴进行意见修正、填补和分析，涵盖金融与贸易、创新科技与产业升级、北部都会区等。亦会安排立法会议员就规划相关的重点发展区域及重大项目进行实地考察，该次考察活动正是协同机制下的活动之一。

议员促扩大北都大学城用地

新界北谭镇国表示关注邻近洪水桥的边境禁区开发，指该项目现正进行招标。期望能借此带动更多持份者亲身实地视察，让他们更有信心，并更深入了解北部都会区的发展，从而实现「加速、提速、提效」建成。

谭镇国亦关注大学城的发展。他指出，洪水桥/厦村大学城地块将于年内推出。他表示，虽然该地盘面积已增至9公顷，但仍期望当局能考虑再度扩容牛潭尾、新界北大学城地块。

被问及会否为立法会审议北部都会区专属法例预留时限或加开会议，李慧琼认为目前言之尚早。她强调，立法会将一如既往，认真审议每一条法例。虽然特定事件需要「提速提效」，但法例审议工作必须做足功夫，兼顾速度与质素。她补充，过程亦会重视咨询期间收集的市民意见，同时议员亦会认真审议。

欢迎新加坡等所有持份者参与

对于新加坡总理兼财长近日访港，并参观北部都会区，李慧琼表示不掌握他的具体行程，但强调特区政府及社会各界欢迎所有有意投资或参与北部建设的持份者，当中包括来自新加坡的政府或机构。

被问及香港及新加坡有否协作机遇，李慧琼指，淡马锡过往亦有投资内地苏州园区等经验，并非首次在海外投资。她相信总理访港期间亦会参观许多不同行业，未必仅限于北部都会区。

至于北部都会区发展进度是否符合预期，和内地发展速度相比是否仍有很大落差。李慧琼指出，北部都会区由概念发展至今已有实质成绩，在香港的制度下，其进度值得高度肯定。她承认凡事都可「没有最好只有更好」，但由于香港与内地体制不同，两者难以直接对比。她续指，正因社会有「提速提效」的需求，政府才考虑引入北部专属法例。

李慧琼：会密切跟进宏福苑善后事宜

至于近日举行的宏福苑火灾听证会，李慧琼指出，目前宏福苑火灾一事正接受调查和检讨，立法会及市民均十分关注宏福苑大火的善后事宜，立法会将会密切跟进，当局亦会按计划尽快公布调查报告。她相信，行政长官必定会要求报告清晰地向市民交代事件成因及相关责任方，立法会亦将监督报告公布，让市民了解事件原因及报告内容。

记者：李健威

摄影：何君健