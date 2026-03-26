博鳌亚洲论坛｜李家超 : 香港未来要将目光投向更多新兴市场  助力亚洲经济稳步增长

行政长官李家超今日（26日）在海南出席博鳌亚洲论坛2026年年会全体大会。今年是论坛成立25周年，主题为「塑造共同未来：新形势、新机遇、新合作」。

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际在会上发表主旨演讲。赵乐际表示，博鳌亚洲论坛25年来立足亚洲、面向世界，深化对话合作、凝聚各方共识，成为促进亚洲国家和世界各国交流互鉴、团结协作、共同发展的一块「金字招牌」。当今世界，各国人民要求和平与发展的愿望更加迫切，追求公平正义的呼声更加强烈。

赵乐际 : 要顺应和平发展合作共赢时代潮流 共同建设好亚洲家园

赵乐际强调，面对世界之变、时代之变、历史之变，国家主席习近平提出构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议，为世界百年变局向何处去指明了正确方向。他指出，要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，共同建设好亚洲家园，携手构建人类命运共同体。要摒弃冲突对抗，开创和平安宁的美好未来；摒弃封闭排他，开创合作共赢的美好未来；摒弃强权霸凌，开创公平正义的美好未来；摒弃猜忌隔阂，开创互尊互信的美好未来。



李家超表示，委员长赵乐际的一番话可谓金石良言，对当前国际形势是一针见血。「一国两制」下，香港拥有背靠祖国、联通世界的独特优势，是全球唯一同时享有中国优势和国际优势的开放经济体。面对复杂多变的外部环境，香港始终坚定维护自由贸易和多边主义，坚决反对单边主义和保护主义，不断提升抵御风险、应对变局的韧性，始终是外国企业深耕内地市场、内地企业拓展海外市场的最佳桥梁平台。随着国家经济持续增长，香港更应牢牢把握这一难得机遇，主动谋求发展突破。

李家超 : 未来要将目光投向更多新兴市场 助力亚洲经济稳步增长

李家超指，过去数年来，香港特区政府致力带领商界开拓中东、东南亚等不同市场，拓宽对外合作版图；未来更要将目光投向更多新兴市场，探索更广阔的发展空间，在融入和服务国家发展大局的同时，持续深化国际交往合作，与亚洲各国同心协力，筑牢互信根基、深化开放融通、践行互利共赢、守护和平稳定，助力亚洲经济稳步增长，推动全球经济朝着更加包容、普惠、共赢的方向前行。



此外，赵乐际也就当前中国经济发展态势、未来发展前景作出深刻阐述：中国始终致力于发展经济、改善民生，并在自身发展的同时促进各国共同发展。他指出，《十五五规划纲要》确定了未来5年国家发展的主要目标和重大任务，中国将完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。



李家超表示，委员长赵乐际的主旨演讲传递出清晰的积极信号：中国将进一步扩大高水平对外开放，与世界各国共享机遇；将坚持扩大内需，不断释放超大规模市场红利；坚持创新发展，不断激发增长动能；坚持自由贸易，不断深化对外合作；坚持全面依法治国，不断优化营商环境；并欢迎各国企业开拓深耕中国市场，中国将长期成为外资企业投资兴业的沃土。这充分展现了中国经济的强大韧性和广阔前景，也让外界对中国经济未来发展更具信心。

李家超说，当前中东冲突加剧，地缘局势动荡不定，香港作为全球公认的资金稳定安全港，具备完善的金融体系和专业服务优势，可为各国商界提供更多优质金融服务，汇聚全球资金，共同拓展高质量可持续发展。外部环境复杂严峻，香港更要站稳脚跟、笃定前行，牢牢把握「一国两制」下的得天独厚优势，全力拼经济、谋发展、促融合，积极主动融入和服务国家发展大局。国家「十五五」规划纲要明确支持加快北部都会区建设。香港会积极推进编制首份「香港五年规划」，稳步推进各个发展项目，要以时不我待的紧迫感和勇毅笃行的魄力深化改革，立足香港实际培育壮大新质生产力，全速推进国际创科中心建设，持续巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位，聚力打造国际高端人才集聚高地。

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李家超亦提到，香港会充分利用最新前沿科技和人工智能技术，持续激活市场活力，推进北部都会区和河套深港科技创新合作区香港园区建设，全力推动粤港澳大湾区高质量发展，深度对接国家战略。同时，香港将办好亚太区经济合作组织财政部长会议，亦将继续加强与亚洲各国的务实合作，拓宽多元合作领域，携手共探发展新路，塑造亚洲共同未来，为国家经济发展、亚洲区域繁荣稳定贡献积极力量。



李家超今日返港。