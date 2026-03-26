民青局嘉许计划表扬社区贡献 麦美娟：团队持续推进青年发展工作 助把握国家机遇

「民政及青年事务局局长嘉许计划」颁奖典礼于本月24日举行 ，民青局恭喜每一位获嘉许人士，多谢他们一直扎根社区，在社区建设、社会服务同青年发展等范畴作出无私奉献，绝对值得表扬。

麦美娟：地区团队用心用情服务市民

民青局局长麦美娟表示，今日获嘉许人士贡献良多，成绩有目共睹，相信他们的热诚一定可以鼓勵更多有志服务地区人士积极投入社会服务，共建更繁荣稳定的香港。过去一年，民青局努力建立地区治理大团队，聯同各区民政处、区议员、地区「三会」同关爱队，秉承「民政帮到你」的精神，竭诚做好地区服务，用心用情服务市民。

麦美娟强调，民青团队工作取得成功，有赖每位获嘉许人士以及社会各界、地区团体同市民大众的积极响应及共同努力，希望他们继续和衷共济，守望相助。民青团队会同时持续推进青年发展工作，凝聚各界力量，引导青年深刻认識国家发展大势，特别要把握国家「十五五」规划开局之年带來的广阔机遇，在实现个人价值同时，为国家作出贡献。

得奖者冀将青年人声音带进各委员会

其中一位得奖者，关爱队屯门安定区副队长、香港新闻工作者联会理事彭文慧指，非常感谢麦美娟向其颁发嘉许状，称能够获得「民政及青年事务局局长嘉许计划」奖项，感到十分荣幸及鼓舞。她表示，会继续发挥自身的力量去服务社会，尤其是青年人及长者的范畴。她称能够帮助有需要的人，令其活得更有意义。虽然能力有限，但她承诺会尽我最大的能力去推动社区建设，用生命影响生命。

另一得奖者邵燕宁表示，她一直在不同的公职及社会岗位上服务社会、青年、中小企及旅游业。初心始终如一，希望能将青年人的声音带进各个委员会，为香港未来的政策发展及民生需要尽一分绵力。她感谢民青局颁发嘉许状及奖章，这不仅是对其过去工作的肯定，更是一份沉甸甸的信任与鼓励。