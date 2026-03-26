林定国率法律界代表团访南京 与市长及市领导就合作机遇交流意见

律政司司长林定国今日（26日）在南京继续访问行程。他先与南京巿巿长李忠军及其他南京巿领导共晋早餐，双方就南京的最新发展，以及与香港的合作机遇交流意见。随后出席江苏——香港法商融合服务平台揭牌仪式。他致辞时表示，江苏——香港法商融合服务平台的成立是苏港两地深化合作、共谋发展的重要里程碑，相信能协助实现两地优势互补，更好服务江苏企业涉外法治需求的同时，亦为香港专业服务开拓更广阔的发展空间。

香港专业服务发展完善 覆盖整条出海服务产业链

林定国在社交平台表示，企业要成功出海，除了法律服务外，还需要金融、会计、品牌营销及风险管理等多方面专业支援。香港专业服务业界发展完善，覆盖整条出海服务产业链，能够在项目融资、税务安排、合规审查、知识产权布局等环节，为内地企业提供全方位、全周期的专业协助。

林定国表示，这个平台由江苏省司法厅、商务厅及南京市政府共同推动，目的是构建「服务－人才－科技」三位一体的苏港协同新框架，促进两地在规则衔接、人才流动与科技赋能方面的深度协同。平台的成立，是继去年《深化苏港交流合作协议》签署后，苏港合作迈出的又一重要成果。

他提到，为更好协同香港专业服务业界支援内地企业出海的需要，律政司在去年12月正式启动「香港专业服务出海平台」，并出版《出海成功案例实录》，展示多个企业透过香港专业服务成功开拓海外市场的案例，体现香港作为「超级联系人」及「超级增值人」的独特优势。

将建立更详尽服务名单及举办与内企对接活动

林定国指，今年律政司将积极推进相关工作，除了整合香港专业服务资讯、建立更详尽的服务名单外，亦会持续举办与内地企业的对接活动，了解企业不同的专业需求，从而进一步提升内地企业与香港专业服务提供者的对接效能。

他深信，随着「江苏—香港法商融合服务平台」启用，两地能协同推进专业服务合作，共同为内地企业「走出去」提供更强有力的法律与专业支援，助力国家高水平对外开放。

林定国也参观了江苏（南京）涉外法律服务中心，了解当地涉外法律服务的发展，期望两地加强经验交流，共同推进国家法治建设及发展。

离开南京前，林定国与江苏省副省长胡彬郴会面。他表示，江苏拥有雄厚的产业基础和开放的营商环境，香港则具备与国际接轨的法律制度和专业服务体系，期待苏港两地在国家「十五五」规划时期，能务实推进各领域合作，共同为国家高水平对外开放作出贡献。

林定国下午结束访问行程回港。