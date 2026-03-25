博鳌亚洲论坛｜李家超晤海口市委书记范少军 倡琼港「双港联动」服务国家高水平对外开放

行政长官李家超将在周四（26日）出席博鳌亚洲论坛2026年年会。李家超今午（25日）在社交平台发帖，指今天下午他在海口市与海口市委书记范少军会面交流。他指出，香港特区政府亦会充分发挥香港独特优势，进一步加强与海口市互动合作，期待两地不断开拓合作新空间。他期待两地未来实现「双港联动」，携手服务国家高水平对外开放。

政府会充分发挥香港独特优势 进一步加强与海口市互动合作

李家超指香港在过去一年与海口市在经济、金融、旅游等领域互动频繁，各方面合作持续深化。今年是国家「十五五」规划开局之年，同时迎来海南自由贸易港全面实施封关运作的重要节点。海口市在海南自由贸易港建设中必将发挥关键作用，香港特区政府亦会充分发挥香港独特优势，进一步加强与海口市互动合作，期待两地不断开拓合作新空间。

李家超考察了海南自由贸易港中的海口新海港和南港「二线口岸」集中查验场。他指，海南自由贸易港自去年12月18日起正式启动全岛封关，实行「一线放开、二线管住」的管理模式，运作至今约三个月。而海口新海港和南港「二线口岸」集中查验场作为海南封关运作的重要环节，承担海南省八成以上货运、邮件及快件通关查验服务。海南全岛实施更高水平开放，扩大免税产品交易；而货物从海南进入内地其他省市，则依靠「二线口岸」严守关口和有效监管。

李家超指出，香港和海南有不少相似之处，香港在「一国两制」下长期维持自由港、零关税地位，资金、货物、资讯、人才自由流动，不断吸引全球企业来港投资兴业。他向当地执法人员表示，香港在自由贸易、货物通关与口岸管理方面拥有丰富经验，未来两地可加强交流、互相借鉴。

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李家超又指出，目前海南有约6600种货物享岛内免关税待遇，香港绝大部分货物亦实行零关税。两地各有所长、优势互补；海南在生态资源、产业特色方面表现突出，香港则具备金融、贸易、航运、法律、创科、专业服务及高度国际化等核心优势。他期待两地未来实现「双港联动」，携手服务国家高水平对外开放。

李家超亦参观了当地一间从事水解胶原蛋白肽研发生产的重点企业。李家超FB图片

李家超亦参观了当地一间从事水解胶原蛋白肽研发生产的重点企业，企业集研发、生产、销售于一体，产品销往全球，广泛用于保健及医疗相关产品的生产。他引述企业负责人指一直密切关注香港的经济发展与政策优势，希望透过香港拓展更大海外市场。他向企业负责人介绍，香港有「一国两制」独特优势、成熟的国际网络以及丰富专业资源，是内地企业「走出去」的最佳平台。特区政府已专门成立「内地企业出海专班」，能为企业提供「量身定制」的全方位支援服务，助力企业拓展海外市场。企业负责人表示，将进一步扩大在香港的业务布局，并计划利用特区政府「出海专班」服务扩展更广阔的国际市场。

李家超说，香港是全球最繁忙港口之一，凭借自由港地位、清关快、效率高的优势，享有「补时港」之誉。特区政府正不断强化港口业务和高增值航运服务，推动绿色港口建设，与内地及「一带一路」地区建立「伙伴港口」关系，深化国际航运网络交往，进一步巩固提升香港作为国际航运中心的竞争力。他有信心，香港自由港与海南自贸港在港口航运领域优势互补、互利共赢，共同拓展更多机遇。

李家超晚上出席博鳌亚洲论坛主办方和海南省人民政府所设的晚宴，明日（26日）继续访问行程，出席博鳌亚洲论坛2026年年会开幕大会。