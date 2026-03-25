林定国访杭州︱参观浙江省浙商涉外法律服务中心 冀全方位深化两地法律界合作促优势互补

律政司司长林定国率法律业界代表团访上海后，转抵杭州。林定国今午（25日）在社文平台发文，指行程进入第四天，他率领代表团来到杭州，继续推动浙港两地在法律服务、仲裁及企业「走出去」等领域的深度合作。

林定国今早率领代表团参观了浙江省浙商涉外法律服务中心，他指该中心去年11月揭幕时只能透过视频方式参与，今日得以亲身了解其如何通过370个境外支点网络，为企业「走出去」提供法律咨询、风险预警、商事仲裁和调解等一站式专业支援。香港法律界同样致力于推进多元争议解决服务，相信双方在仲裁及调解等方面合作空间广阔。

林定国表示，随后亦与浙江省司法厅劳泓副厅长、徐晓波副厅长及浙江省律师协会沈田丰会长等会面。浙江是中国创新发展和民营经济最具活力的省份之一，拥有大量具有国际视野的企业；香港则兼具「一国两制」下的普通法制度优势和联通国际市场的能力。

浙港两地同为助力国家高质量发展的重要引擎。林定国希望以今天为新的起点，全方位深化浙港法律界的合作，促进两地业界优势互补，聚焦企业「出海」需求，在法律服务、仲裁及合规支援等领域携手发展，定能更好服务国家高质量发展及「一带一路」建设。

林定国指，国家「十五五」规划中明确支持香港巩固和提升自身竞争优势，确立香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位，香港必定认真落实中央指示，发挥「香港所长」，服务「国家所需」。

林定国今日（25日）亦在社交平台发文，指昨晚（24日）抵达杭州后，立即与浙江省领导会面。与杨青玖副省长就进一步推动浙港两地法律服务及经贸合作深入交流。双方一致认为，浙港在推动法治建设、支持企业「走出去」及服务国家高质量发展等方面互补性强，合作潜力巨大。

林定国续指，浙江律师协会会长沈田丰席间分享一张珍贵照片，是2017年林定国以香港大律师公会主席身份，在杭州之江饭店与他们签署合作协议，还办了一场盘问示范。他指，8年半后重游故地 ，虽然身份有变，但能与新旧老朋友再聚一堂，讨论更广泛的合作议题，形容「倍感亲切！」，更重要的是，见证了浙港两地法律界关系日益紧密的发展历程。

林定国与代表团亦到访杭州，下午到杭州未来科技城城市展馆参观。该展馆以数位化形式展示杭州在人工智能及创新科技领域的蓬勃发展，并汇聚了包括深度求索、宇树科技、云深处科技等创科企业的最新成果。他与多家有意拓展国际市场的浙江企业代表座谈，了解他们在海外发展的法律及合规需求，分享香港在跨境投融资、国际仲裁及风险管控等方面的专业经验。

随越来越多企业积极开拓海外市场，林定国深信香港拥有的多项独特优势，能为内地企业「走出去」提供法律保障和专业支援。