黑工︱邓炳强：举报热线已简化为「185185」 要求小红书等平台移除招揽帖文

俗称「黑工」的非法外劳问题日趋严重。部分「黑工」更涉嫌使用伪造身份证明文件或职业资格证明以掩饰身份。有议员关注政府会否设立核证系统，以协助前线执法人员即时识别有关证明文件的真伪。保安局局长邓炳强今日（25日）在立法会表示，入境处人员若对文件真伪有怀疑，会联络签发机构核实，并对行使或管有虚假文书者严格执法。跨部门反黑工专责组将继续密切关注非法劳工罪案趋势，适时调整策略，针对重点行业加强打击，保障本地工人就业机会。

邓炳强：专责组成立首五个月 逾万次打击黑工行动

邓炳强表示，入境处在反非法劳工行动中曾截获伪造的「平安卡」及「建造业工人注册证」。他提到，涉及建筑物结构的工地须受《建造业工人注册条例》规管，工人须注册及携带证件；私人家居装修一般不受该条例规管，但若涉及俗称「飞棚」的悬空式竹棚架，工人须持有相关安全训练证明书。为加强防伪，建造业议会发出的注册证设有电子晶片、二维码及光学变色油墨标志，安全训练证明书亦设有编号及防伪标签，入境处人员若对文件真伪有怀疑，会联络签发机构核实，并对行使或管有虚假文书者严格执法。

另外，邓炳强表示，在情报收集方面，入境事务处自2025年9月起推出举报非法劳工专线，并于微信及「智方便」流动应用程式增设举报功能。为便利市民举报，专线已于今年3月23日起简化为「185185」。执法方面，邓炳强表示，专责组成立首五个月（2025年10月至2026年2月）共进行超过一万次打击非法劳工行动，月均行动次数较2025年首三季上升近三成，期间拘捕约520名非法劳工及约200名雇主或协助教唆者。

与内地司法部门合作 要求平台移除涉招揽黑工帖文

他又指，根据入境处记录，2023年至2026年2月共拘捕4,050名非法劳工，当中约五成（1,991人）为持往来港澳通行证的入境旅客，近三成（1,213人）为获担保外释（俗称「行街纸」）的非华裔人士。同期，入境处共检获72张伪造香港身份证。

民建联姚铭关注有传媒报道，跨境白牌车问题持续，部分司机甚至透过购买商务签证来港非法载客，并在「小红书」等平台公然宣传招揽生意。邓炳强表示，自2025年至今，警方针对白牌车及非法工作行为共展开118次行动，拘捕8名非法劳工，其中3人已认罪，判监两星期至两个月不等。此外，当局亦拘捕11名涉嫌串谋参与相关非法活动的人士。

他提到，当局会与内地常用平台保持联络，并透过内地相关司法部门合作，要求平台移除涉嫌招揽非法工作的帖文。有关措施效果明显，大部分贴文在要求后迅速下架。

记者：黄子龙