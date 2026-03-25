议员倡首置及夹屋项目纳入「白居二」 何永贤指不切实际：目标群体不同、单位数量有限

房协资助出售房屋项目、夹心阶层住屋计划、市建局港人首次置业项目等，设不同转让限制。民建联立法会议员植洁铃在立法会书面质询中，问及政府有否研究将上述3类资助出售房屋纳入「白居二」计划，以促进单位流转。

何永贤：为夹屋和首置另设第二市场不切实际

房屋局局长何永贤回复表示，夹屋计划和「首置」项目，其目标群体是高于符合申请居屋资格，但又未能负担私营房屋的较高收入人士，定位与房委会居屋和房协资助出售房屋不同 ，因此没有被纳入「白居二」计划之内。她指，加上该两项计划单位数量有限， 为其另外设立第二市场亦不切实际。

何永贤说，虽然相关屋苑地契并无关于第二市场的条文，但希望转让单位的业主可透过补地价在公开市场进行转让，由于此类单位出售时的折扣价较少，因此需要补回的地价也较低。她表示当局会继续密切留意房屋供求情况，适时优化房屋阶梯，鼓励市民上进上流、助其置业安居。

房协夹屋已补地价单位百分比较高

根据局方回复的数字，截至2025年12月，房协夹屋项目整体已补地价的单位百分比偏高，全数10个项目均超过30%，当中以何文田欣图轩最高，712个单位中，已补地价的单位有318个，占44.7%。至于房协资助出售房屋和市建局「首置」项目，已补地价的单位百分比均不足1%。