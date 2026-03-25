Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

议员倡首置及夹屋项目纳入「白居二」 何永贤指不切实际：目标群体不同、单位数量有限

政情
更新时间：12:04 2026-03-25 HKT
发布时间：12:04 2026-03-25 HKT

房协资助出售房屋项目、夹心阶层住屋计划、市建局港人首次置业项目等，设不同转让限制。民建联立法会议员植洁铃在立法会书面质询中，问及政府有否研究将上述3类资助出售房屋纳入「白居二」计划，以促进单位流转。

何永贤：为夹屋和首置另设第二市场不切实际

房屋局局长何永贤回复表示，夹屋计划和「首置」项目，其目标群体是高于符合申请居屋资格，但又未能负担私营房屋的较高收入人士，定位与房委会居屋和房协资助出售房屋不同 ，因此没有被纳入「白居二」计划之内。她指，加上该两项计划单位数量有限， 为其另外设立第二市场亦不切实际。

何永贤说，虽然相关屋苑地契并无关于第二市场的条文，但希望转让单位的业主可透过补地价在公开市场进行转让，由于此类单位出售时的折扣价较少，因此需要补回的地价也较低。她表示当局会继续密切留意房屋供求情况，适时优化房屋阶梯，鼓励市民上进上流、助其置业安居。

房协夹屋已补地价单位百分比较高

根据局方回复的数字，截至2025年12月，房协夹屋项目整体已补地价的单位百分比偏高，全数10个项目均超过30%，当中以何文田欣图轩最高，712个单位中，已补地价的单位有318个，占44.7%。至于房协资助出售房屋和市建局「首置」项目，已补地价的单位百分比均不足1%。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
21小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
21小时前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
23小时前
02:06
伊朗局势｜传美国拟停火一个月、穆杰塔巴允谈判 15点协议包括撤核换撤制裁 
即时国际
6小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
2026-03-24 13:25 HKT
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
03:21
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
提防骗子
5小时前
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
影视圈
4小时前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
19小时前
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
影视圈
22小时前