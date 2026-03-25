大棋盘︱分散新兴市场风险 商界力推中亚直航

近期中东局势紧张，影响本港与当地交流，国泰昨日再公布，取消往返杜拜及利雅得的客运航班至5月底。近年特区政府锐意开拓中东市场，但近期事件显示，中东亦容易受地缘政治风险影响。有商界人士就另辟蹊径，力推航空公司开拓中亚国家的直航，做好两手准备，据闻政府亦乐见其成。

中亚五国包括哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼及乌兹别克，香港过去与这些国家过去交流不算最频繁，但哈萨克本身是「一带一路」国家之一，其驻港总领事Bauyrzhan Dosmanbetov对港十分友好，去年曾表示有意加强与香港的经济联系和文化交流，形容内地及香港都是哈萨克人的热门旅行目的地。

林健锋：中亚国家经济实力不俗 商界对香港市场感兴趣

在商界打滚多年的行会成员林健锋近日在电台节目指，面对中东局势紧张，港企也要主动出击，「将鸡蛋放在不同的篮子」，开拓东盟、中亚等新市场，把握危中有机的发展潜力。

林健锋向笔者透露，正力推国泰开设前往哈萨克、乌兹别克的直航，他指中亚国家本身经济实力不俗，其中哈萨克与中国接壤，本身关系很好，自身在当地也有商界朋友，他们明言对香港很感兴趣，希望发展成中亚金融中心并借镜香港经验；香港发展创新科技过程中，亦可将高科技智能产品卖到当地。

他认为开设直航是重要一步，对香港招商引资、人民交流有莫大帮助，香港要发展经济、融入及服务国家发展大局，就需要利用好自身优势深化国际交往；开拓市场时眼界要开阔，除了传统欧美、近年兴起的中东及东盟市场，中亚也应是考虑范围。

林健锋忆述，国泰前年重新开通前往利雅得的直航，初期不算多，但随着交流频繁，需求持续增长，往来两地航班经常客满，形容这是「鸡先定蛋先」的问题。他指特区政府重视向不同国家招商引资，航空公司多配合、开拓新航线很正常，又笑言国泰去年纯利达108亿元，一定有空间尝试多开航线，长远而言香港与当地商业往来和旅游搞旺了，需求必定上升，航线自然可赚钱。

国泰疫情间获政府解救 政圈期望「报恩」

2020年疫情期间，本港航空业冰封，国泰面临现金流危机，当时政府先后向国泰投资优先股及提供过渡性贷款，合共273亿元，疫情后航空业复苏，国泰于前年已向政府偿还有关投资。有政圈人士认为，政府当日出手助国泰渡过困境，避免倒闭，疫后财政改善赚大钱，亦应多配合政府招商引资及旅游政策。

有熟悉航空业人士则指，站在航空公司角度，一定是热门欧美航线最赚钱，但现实上「边度可能条条航线赚大钱」，多开拓非主流航线的直航，带来更大商机，对整体社会有裨益。

立法会议员姚柏良指，疫情前哈萨克当地航空公司有直航前往香港，但疫后已停止，他与香港旅议会前年曾到哈萨克阿拉木图与当地旅游局签订合作备忘录，推动两地旅游合作，包括恢复直航，但最终当地选择了先与广州恢复直航，会继续争取。

他认为哈萨克及邻近中亚国家，与香港在旅游和商务方面有很大发展空间，香港亦是当地人冬季渡假的热门地点，恢复直航有利两地交流，也巩固香港国际航空枢纽的地位。

聂风