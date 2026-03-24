宏福苑听证会︱政府吁社会保持耐性 对涉事者公道 让委员会客观完成听证

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举办第3场听证会，特区政府重申将以开诚布公的态度全力配合调查，并呼吁社会保持耐性，让委员会能在公平、公正、公开的情况下完成听证，同时透露正检讨围标刑事化。

吁公众保持耐性 确保程序公道

政府表示，非常理解受灾者及社会各界期望调查尽快有结果，但调查过程需对所有涉事者保持公道，不应假定委员会已有任何判断。因此，政府希望社会各界能保持耐性，让委员会客观地完成听证程序，并依据证据就大火成因作出判断。各相关政策局及部门将继续全面配合独立委员会的工作，并会在最终报告提交后，按其建议完善制度改革及采取跟进行动。

将检讨围标刑事化

对于社会有声音建议将围标等反竞争行为刑事化，商务及及经济发展局正与竞争事务委员会紧密合作，从立法及其他层面多角度检讨现行竞争制度，并会考虑《竞争条例》实施至今的情况及参考其他司法管辖区的经验，以加强对相关行为的阻吓力。

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