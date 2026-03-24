Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑听证会︱政府吁社会保持耐性 对涉事者公道 让委员会客观完成听证

政情
更新时间：23:23 2026-03-24 HKT
发布时间：23:23 2026-03-24 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举办第3场听证会，特区政府重申将以开诚布公的态度全力配合调查，并呼吁社会保持耐性，让委员会能在公平、公正、公开的情况下完成听证，同时透露正检讨围标刑事化。

吁公众保持耐性 确保程序公道

政府表示，非常理解受灾者及社会各界期望调查尽快有结果，但调查过程需对所有涉事者保持公道，不应假定委员会已有任何判断。因此，政府希望社会各界能保持耐性，让委员会客观地完成听证程序，并依据证据就大火成因作出判断。各相关政策局及部门将继续全面配合独立委员会的工作，并会在最终报告提交后，按其建议完善制度改革及采取跟进行动。

将检讨围标刑事化

对于社会有声音建议将围标等反竞争行为刑事化，商务及及经济发展局正与竞争事务委员会紧密合作，从立法及其他层面多角度检讨现行竞争制度，并会考虑《竞争条例》实施至今的情况及参考其他司法管辖区的经验，以加强对相关行为的阻吓力。

相关新闻：

宏福苑听证会︱3住户还原逃生细节 走廊满浓烟火警钟冇响 懊悔未拍门救人

宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新

宏福苑听证会︱消防系统遭停用 政府代表：消防处事前无接申报指警钟关闭 表格「火警警报」一栏被漏空

宏福苑听证会｜ICU人员被指「通风报信」 政府代表：说法严重偏离事实 预约检测须确保对方在场

宏福苑听证会｜竞委会揭承建商「围标」黑幕 合谋定价、瓜分市场、幽灵标等投标手法层出不穷

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
10小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
8小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
10小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
7小时前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
5小时前
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
01:23
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
突发
4小时前
星岛申诉王｜ 何文田面包店再推$30挑战20秒任夹面包 店员亲授「极速回本」技巧
申诉热话
6小时前
港铁新式「咸猪手」 大叔起晒杠紧握扶手 离谱霸占女乘客大腿上面空间 网民教反击方法｜Juicy叮
港铁新式「咸猪手」 大叔起晒杠紧握扶手 离谱霸占女乘客大腿上面空间 网民教反击方法｜Juicy叮
时事热话
7小时前
潘小文因被捕令陈年同性绯闻翻hit 激动谈与陈自瑶「揽颈激吻」真相 黑面斥李婉华：审犯咁审
潘小文因被捕令陈年同性绯闻翻hit 激动谈与陈自瑶「揽颈激吻」真相 黑面斥李婉华：审犯咁审
影视圈
6小时前
银行6大隐藏收费！汇丰打簿$50/次 1银行月结单年费$240 6类人可豁免
银行6大隐藏收费！汇丰打簿$50/次 1银行月结单年费$240 6类人可豁免
生活百科
8小时前