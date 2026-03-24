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特首顾问团︱政府宣布委任4名新成员 包括李彦宏、孙飘扬、徐滔、张文 任期4.1生效

政情
更新时间：17:29 2026-03-24 HKT
发布时间：17:29 2026-03-24 HKT

政府今日（24日）宣布委任四名特首顾问团新成员。有关任期由2026年4月1日起生效，至2027年6月30日止。

行政长官李家超说，特首顾问团自2023年成立以来，一直就香港的策略性发展向行政长官提供宝贵且具建设性的意见。获委任的新成员均是硬科技及生命科技等前沿领域的业界翘楚，他们的参与将进一步拓展特首顾问团的专业领域。

李家超表示，期待顾问团成员在香港主动对接国家「十五五」规划的背景下，继续就香港如何巩固提升国际竞争力、更好融入和服务国家发展大局、深化国际交往合作等重点议题出谋献策，开创香港高质量发展新局面。

最新的顾问团成员名单如下：

主席：行政长官

成员（按英文姓氏字母排序，新委任成员以 * 号标示）
 
经济高质量与持续发展：

李民斌
马时亨教授
黄志祥
沈联涛
苏泽光
唐英年
赵国华
吴光正
杨敏德
赵令欢
朱民博士

创新与创业：

查毅超博士
周胜馥
韩璧丞博士
叶玉如教授
李开复博士
李彦宏*
单伟建
Michael Spence教授
孙飘扬博士*
谭允芝资深大律师
蔡崇信
王兴兴
黄子欣博士
徐滔*
盛智文博士
张文*

区域与环球协作：

白德利
陈智思
蔡冠深博士
诸立力
冯国经博士
洪丕正
Colm Kelleher
林建岳博士   
谢仕荣博士
杜嘉祺
董立均

列席：

政务司司长
财政司司长
律政司司长
行政长官办公室主任
特首政策组组长

顾问团是一个高层次的咨询组织，就香港的策略性发展为行政长官提供意见，以把握国家和全球的发展机遇。顾问团按三大方向分组，即经济高质量与持续发展、创新与创业，以及区域与环球协作，以便达到更聚焦和深入的交流。特首政策组是顾问团的秘书处，负责提供研究和秘书处支援。

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