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林定国率法律代表团访沪 推广香港专业服务 晤上海巿领导促进交流合作

政情
更新时间：16:38 2026-03-24 HKT
发布时间：16:38 2026-03-24 HKT

律政司司长林定国一连两日率领由香港律师会、香港大律师公会，以及本地和国际律师事务所等代表组成的约40人代表团访问上海，出席圆桌会议推广香港的专业法律服务，并与上海巿领导会面促进两地的交流和合作。

推广香港法律枢纽优势

林定国昨日（23日）展开在上海的访问行程。他与代表团上午到一间互联网科技公司在华东的总部参观，了解内地企业的发展情况和业务需要。林定国其后到访上海巿司法局，与上海市司法局党委书记、局长顾全会面，就加强两地法律和仲裁调解业界的专业合作和涉外法律人才交流培训等工作交流意见。

昨日下午，林定国一行出席沪港律师和企业圆桌会议及交流晚宴，推广香港作为国际金融中心和国际法律枢纽，可发挥其普通法制度和法律及争议解决服务的优势，协助内地企业出海。与会者就内地企业出海趋势、有关以香港作为融资平台的法律事宜、管控跨境交易和投资的法律风险，以及处理涉外商业纠纷等议题作出深入交流。

林定国：香港普通法体系是内地企业出海理想跳板

林定国表示，香港的普通法体系与国际商业规则高度接轨，汇聚大量熟悉国际规则的法律和其他专业人才，加上其高效、公正的争议解决服务，能在内地企业国际化的过程中，提供全方位的专业支持，是内地企业出海的理想跳板。他期望香港法律业界与内地同行紧密合作，建立联营或战略合作关系，助力内地企业在国际市场上行稳致远。

今日上午（24日），林定国和代表团与上海巿高级人民法院副院长王光贤会面，就两地司法实践及加强人才培训方面交流经验。林定国随后与上海巿副巿长卢山会面，了解上海的最新发展，并介绍香港在「一国两制」下拥有稳健的普通法制度和「内联外通」的独特优势，可在法律等专业服务范畴上助力上海企业进一步对外发展。

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