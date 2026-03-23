林定国率法律界代表团访沪杭宁 冀深化合作对接「十五五」规划

律政司司长林定国率领香港法律业界代表团，展开在上海、杭州和南京的访问行程。林定国期望透过是次访问，为沪港双方搭建务实专业的交流平台，深化两地法律业界合作，共同协助内地企业「走出去」，以对接国家「十五五」规划。

沪港圆桌会议探讨企业「走出去」

由律政司主办的「沪港律师和企业圆桌会议」，是代表团上海首站的重点活动，吸引近200位来自两地的律师、企业及仲裁界代表参与。林定国在会上表示，期望透过会议为沪港双方搭建务实而专业的交流平台，让香港法律专业可为企业在国际化的每个阶段，提供由前期战略布局、落地融资，到后续争议解决及权益保障的全方位专业支援。

他指出，全国两会早前通过「十五五」规划纲要，明确支持香港巩固提升其国际法律及解决争议服务中心等地位，香港「超级联系人」和「超级增值人」的角色将更显重要。香港的普通法法律体系与国际商业规则高度接轨，加上内地律师熟悉国情、香港律师连接国际的优势，两地强强联手，定能为企业提供更高效的法律服务。

拜访上海司法局深化合作

行程中，林定国亦拜访了上海市司法局，与局长顾立及其团队会面，双方就深化沪港法律业界业务合作、强化涉外法律人才培养，及促进两地在仲裁及调解业界的合作等议题交换意见。林定国相信，随着两地加强协作，沪港法律服务机构必能优势互补，携手提升区域法治水平与专业竞争力。

代表团同日亦到访了腾讯华东总部。林定国表示，是次行程展现了沪港法律合作的紧密联系与巨大潜力，感谢上海市司法局、上海市律师协会等单位的大力支持，并期待未来两地法律界继续并肩同行，携手推进法治建设。

图片来源：林定国fb