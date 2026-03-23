民建联换届︱正副主席连任 李圣泼掌监委会 卢文端改任会务顾问

立法会第一大党民建联早前举行执委会改选，选出新一届领导层，新领导层今日（23日）会见传媒。陈克勤连任主席，陈勇、周浩鼎、陈学锋、葛珮帆、陈恒镔连任副主席；庄惠明连任司库，叶傲冬连任秘书长，副秘书长则由观塘区议员张琪腾，取代屯门区议员叶文斌；全国人大代表李圣泼接替全国侨联前副主席卢文端，担任监委会主席，卢文端改任会务顾问。

副秘书长换人 张琪腾取代叶文斌

陈克勤肯定叶文斌过去两年半的工作表现，但表示希望透过岗位轮换训练更多年轻人，让他们「更有担当、有作为」。

陈克勤感谢团队在过去两年半努力不懈，协助民建联在提升自我、建设香港、报效国家、联通世界四个方向取得一定成绩。他表示，民建联将全面探讨未来工作方向，以及在行政主导下的责任、角色和任务，并制定相关工作计划。

民建联主席陈克勤重申，若党员有任何违法行为，民建联绝不容忍。

新一届民建联领导层：

主席：陈克勤

副主席：陈勇、周浩鼎、陈学锋、葛珮帆、陈恒镔

秘书长：叶傲冬

副秘书长：张琪腾

司库：庄惠明

监委会主席：李圣泼

第 18 届执委会委员名单（57 人、按笔划顺序）：

丁江浩 古扬邦 朱立威 朱丽玲 何俊贤 余仲良 吕坚 李家良

李帼喜 周浩鼎 林心廉 林德成 姚铭 施永泰 柯创盛 洪连杉

洪锦铉 胡绰谦 唐楚轩 祝庆台 张琪腾 梁熙 庄元苳 庄展铭

庄惠明 许华杰 郭芙蓉 陈克勤 陈勇 陈恒镔 陈伟明 陈凯荣

陈博智 陈坛丹 陈学锋 陆地 植洁铃 黄冰芬 黄英豪 杨田田

杨学明 叶文斌 叶亦楠 叶傲冬 葛珮帆 董健莉 刘天正 刘佩玉

刘毅 潘卓斌 潘景和 郑泳舜 黎荣浩 萧炜忠 赖嘉汶 颜汶羽

关浩洋

新执委（9 人） ：李帼喜、唐楚轩、祝庆台、庄展铭、陈坛丹、杨田田、叶亦楠、刘毅、赖嘉汶

宏福苑听证会︱要求黄碧娇配合独立委员会调查

被问到宏福苑大维修当中担任法团顾问的大埔区议员黄碧娇，被独立委员会要求提供相关资料，亦质疑黄碧娇出任监委会成员会否影响监委会形象。陈克勤强调，已要求黄碧娇配合委员会调查，重申若党员有任何违法行为，民建联将绝不容忍，若结果发现有行为不当，必定严厉处理。

记者：陈俊豪

摄影：吴艳玲