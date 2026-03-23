国安法细则修订︱刘兆佳：政府汲取黎智英案经验 能强化震慑敌对势力作用

政府今日（23日）刊宪修订《香港国安法》第43条实施细节，新增不遵从提供密码要求罪，赋权海关检取具煽动意图物品等。全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，修订旨在应对日新月异、利用电子通讯进行的国安威胁，并堵塞法律漏洞。他认为此次修订是汲取了黎智英案等经验，以强化特区政府震慑内外敌对势力的作用。

刘兆佳指出，《香港国安法》第43条授权行政长官会同国安委制定实施细则，让特区政府能灵活应对各种国安威胁。他表示，是次修订正体现此精神，以应对愈趋频繁的电子国安风险。

政府刊宪修订国安法第43条实施细则。

应对电子国安风险

刘兆佳分析，利用电子通信危害国家安全的行为日益增多，手法常涉外部势力，涵盖资金流转、发布虚假信息、线上煽动及制造金融危机等。他认为，由于内外敌对势力难以在港采取实际行动，将更倾向利用网络及电子通讯方式，危害国家安全及打击中央与特区政府的管治威信，因此这次修订有助堵塞现行法律漏洞，强化特区政府的震慑作用。

刘兆佳相信，政府是次修订是汲取了《香港国安法》的实施经验和教训，特别是「43人颠覆政权案」和黎智英案，因两案均涉及境外势力。他补充，政府亦应从支联会案中汲取经验，但并非「输打赢要」，而是发现执法短板，从而更有效地维护国家安全。

他认为，修订与美西方包庇反中乱港分子及持续打击香港的行动有关，但与近期中东局势关系不大。

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