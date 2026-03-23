大棋盘︱修例风波「告定放」有两难 政圈料不再提控 助青年重新出发

2019年修例风波已过去近7年，事件中一共10,279人被捕，截至去年4月底，有近3000人已完成或进入司法程序，当中2,422人需承担法律后果。保安局局长邓炳强日前提到，警方推出「特别项目」，于法律规范下主动联络曾被捕但未被控人士，透过正向活动予他们「更生」。有政界中人相信，既然未被控人士获给予机会「改过自新」，当局也不会再提控。

修例风波未被控人士人数多达7000人，究竟「告定放」，数年前曾掀起社会讨论。有意见认为，修例风波期间社会动荡，若涉及严重暴力等罪行，固然要依法追究，但不少青年可能被受煽动上街，一时误入歧途。

亦有一种可能性，是当时社会兵荒马乱，个别被捕人士本身嫌疑较少，未有充足证据提控。不过部分人士被捕后遭扣留证件等重要物品，无法离港之余，工作、人生规划亦无可避免受影响。

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邓炳强：警队设特别项目 给修例风波未被检控年轻人「更生机会」 冀他们重新做人

警方3年前曾指「短期内决定」 惟其后未有下文

2022年底，警方曾表示会审视这些案件证据，考虑多项因素，并短期内决定处理案件的方式，但由于约900人涉及理大暴动事件，案情较复杂须花较多时间处理。至2023年2月，时任警务处处长萧泽颐表示，相关个案调查已到达最后阶段，期望月内公布安排，惟之后未有下文；曾跟进议题的议员，则协助部分人申领回乡证。

邓炳强近日受访时主动提到，警队有「特别项目」予曾被捕但未被检控的青年，旨在透过正向活动，提供「更生机会」，希望他们重新做人，惟不便透露行动细节。有政界中人估计，有关个案实际上已处理，若到今日仍未起诉，如非有极为明显的新证据，相信当局也不会再落案起诉，而是透过特别项目予被捕人改过自新。据说当局已将结果通知个别人士，并发还证件，但预料不会有官方正式公布。

身兼全国政协的立法会议员管浩鸣上周六在报章撰文，认同此一举措，认为这体现「惩教结合」的矫治理念，展现政府对迷途青年的关怀，给予他们改过自新机会，从正向教育中吸取教训。他提到，当年有部分年轻人受煽动言论误导和利用，他接触过多位被捕年轻人，他们均表示深感后悔。

有建制中人分析，当局处理事件亦有两难，修例风波已过了6年多，若无充分证据提告，始终有一日要了结；但若公开说明「唔会再告」，政治上似乎又不太合适。该人指，若有关消息属实，对整体社会也是好事，尤其被捕人士若非犯下严重罪行、证据不明显，毋须「追杀到底」，「可能当中唔少人都系『俾人呃咗上街，之后先发现傻仔咗，做了烂头卒』。」他直言，6年担惊受怕的生活，已是很有效的警示。

行会成员、资深大律师汤家骅表示，执法部门向来有酌情权，考虑社会整体利益后，不追究个别犯了小错的人，并非铁板一块。他指2019年事件是极其少见的大规模动荡，涉案人数太多，案例特殊，而风波期间兵荒马乱，拘捕时「杀错良民」的可能性亦不能排除，既然已无证据作检控，早日表明不追究，对当事人及社会都是好事。

全国港澳研究会顾问刘兆佳说，单从法律角度，很难一刀切说明是否追究涉案人，尤其如罪行严重，若有新证据出现，难言不作检控。但当局或考虑到，这批人士被捕后已承受庞大精神压力，长时间后亦没有证据，可考虑取一个平衡点。他说政府掌握的个案资讯一定比坊间多，因此只能相信当局判断。

聂风