中国发展高层论坛︱陈茂波：全球绿色转型决心不可挡 香港将贡献绿色金融与科技力量

财政司司长陈茂波今早出席中国发展高层论坛2026的开幕式及专题研讨会，并在下午的「全球绿色低碳转型与可持续发展」专题研讨会上发言。他表示，香港将致力以「绿色金融＋绿色科技」，为国家乃至全球的绿色转型贡献力量，并强调中国不仅是全球气候治理的参与者，更是坚定的行动派与引领者，香港将坚定推进自身的碳中和目标。

倡绿色转型应对气候挑战

陈茂波引述研究指出，至2050年，气候变化每年或造成高达38万亿美元的经济损失，而全球为实现《巴黎协定》目标，每年仍有逾4.4万亿美元的资金缺口。尽管个别国家取态有变，但全球绿色转型的决心未减，当中中国贡献了约三分之一的清洁能源投资。他指出，中国是全球气候治理的坚定行动派与引领者，正稳步迈向「3060」双碳目标，并透过「十五五」规划，将绿色化植入产业升级与基建，加快全面绿色转型。

港四大方向减碳 贡献绿色金融

陈茂波表示，香港作为国家的特别行政区，同样坚定推进碳中和，订下2035年碳排放减半、2050年实现碳中和的目标，并已取得扎实进展，2024年人均碳排放已降至约4.4吨。香港将继续循四大方向推进减碳工作，包括净零发电、节能绿建、绿色运输、全民减废。

他指出，香港将发挥「绿色金融＋绿色科技」的双重优势，为区域作出贡献，策略包括巩固绿色金融枢纽地位，继续领导绿色及可持续债务市场，并结合区块链技术吸引更多绿色融资，同时推动标准对标国际；探索创新金融工具，透过基础设施证券化及推出「巨灾债券」等方式，为绿色项目引入资金，并将重大自然灾害风险转移至资本市场；培育绿色科技生态，积极投资前沿绿色科技，发挥「耐心资本」的功能，并协助国家的绿色科技出海。

陈茂波下午亦拜会了财政部部长蓝佛安，双方就「十五五」规划、环球经济形势及加强两地合作等议题作深入交流。财经事务及库务局局长许正宇和证券及期货监察事务委员会主席黄天祐亦参与会面。

陈茂波将于3月23日早上继续在北京的行程，并于下午启程回港。