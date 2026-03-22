简朴房︱房屋局简介会拆解核证工作迷思 一位指明专业人士即可处理

《简朴房条例》（第658章）已于本月1日生效。继早前解答居民简朴房核证费用预算，以及独立水电表安装的最新安排后，房屋局局长何永贤今日再在社交平台发文，讲解聘请专业人士为简朴房进行核证工作的相关问题。

一位指明专业人士即可处理核证工作

房屋局团队早前在深水埗举行简介会时，有业主关注是否要聘请很多专业人士。对此，房屋局副局长戴尚诚回应时澄清，坊间有误解以为需要找很多专家进行核证，但事实并非如此。他解释，业主在寻找专业人士时，可以问清楚是否全部「简约房」要求均可做到，「等于大家做装修，多数是一个承办商」。

香港测量师学会会长谢志坚则表示，核证的工作只需一位指明的专业人士便可做到，但是需分开工程与核证的部分。工程不是核证的部分，只不过当进行工程的时候，需要符合法例的要求，必须要找一个适合的人进行。

房屋局表示，简朴房的核证工作，可由注册建筑师、注册专业工程师（建造、土木、结构、消防及屋宇装备界别），以及注册专业测量师（建筑测量组别）三类指明专业人士进行。