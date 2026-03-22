北都四大发展区各设展馆 发展局称便利招商引资 即睇各大展馆特色卖点

发展局局长为宁汉豪表示，北部都会区是香港未来经济发展的重要引擎，具有巨大经济价值和发展潜力，能创造大量职位和提升生产力，同时为市民创造绿色宜居的生活空间。为便利招商引资及让市民了解并支持北都发展，政府先后于北都四个新发展区包括古洞北、粉岭北、洪水桥/厦村和河套设立展馆，以便公众实地视察，更具体认识北都的发展潜力。

宁汉豪在网志表示，北都总面积约300平方公里，涵盖元朗区和北区的已发展新市镇及新发展区，推动「南金融、北创科」的产业布局。设立与北都相关展馆有助达到两大目标，第一，让社会了解并支持北都作为香港战略增长区的发展。第二，招商引资，集中展示北都的潜力，以推动企业参与建设，并吸引企业落户，推动产业集聚。政府近年已在中环展城馆设置北都专区展览，提升市民大众的认识。

然而根据经验，发现有兴趣探讨参与北都发展的企业往往希望近距离了解北都的最新进展并进行实地考察，因此近年亦于北都部分新发展区设立「衞星」展馆，既展示该区特色，亦全面呈现北都的发展蓝图。

洪水桥／厦村展馆以「汇聚•绽放」为主题

洪水桥／厦村新发展区社区联络中心采用组装合成建筑法建造，刚于本月完成搬迁与扩建工程，并已在日前正式开幕。展馆以「汇聚•绽放」为主题，展示洪水桥／厦村新发展区及北都整体规划与发展资讯，场内设有沉浸式数码体验区及生动呈现新发展区蓝图的沙盘模型，介绍区内智慧绿色交通网络、丰富历史文化资源，以及结合发展与生态保育的「基于自然的解决方案」。洪水桥／厦村新发展区定位为「高端专业服务和物流枢纽」，透过多元互动展示，参观人士可加深了解该区的发展方向。

「河套科创筑城馆」商业及企业团体参观占八成

河套社区联络中心名为「河套科创筑城馆」，于2024年已启用，共有三层，以互动体验形式，全方位呈现河套区在创新科技、生态保育等领域的最新成果，至今已累计接待超过120个参访团体，总参观人数突破5000人次，其中商业及企业团体占比达八成。馆内设有丰富的展览内容与先进的互动设施，全面介绍河套深港科技创新合作区香港园区的规划及相关基建工程的进展。展馆亦设有自然保育展示区，访客可透过飞鸟模型装置及生态区投影墙，认识不同物种的生境和特性，了解有关生态保育工作。未来会扩大「河套科创筑城馆」的展示内容，以涵盖毗邻新田科技城、马草垄，以至整个北都的发展。

粉岭北社区联络中心划分为七大展区

粉岭北社区联络中心于2023年开幕，馆内展览以「存在与流变」为主题，划分为七大展区，呈现粉岭发展今昔。中心至今举办了超过150场社区活动，积极连系地区居民、学校及社区团体，共同推动社区发展，同时提升市民对北都的认识。最受学生欢迎的就是模拟驾驶游戏，透过多个萤幕，体验飞驰于粉岭绕道（东段），了解相关基建发展。另外，访客可透过全息投影技术与立体模型，从不同角度了解新发展区全貌，以至北都整体发展。中心也记录了北区街坊的人文故事，透过访问北区不同年龄层的市民，诉说北区今昔，将基建蓝图转化为对未来北都的生活展望。

北都核心展厅争取2027年启用首阶段

至于古洞北是北都最早进入建造阶段的新发展区，原来设立的社区联络中心规模较小、主要用作发放资讯并且不设展览空间，因此计划在古洞北新发展区设立一个较大型、「一馆多用」的北都核心展厅。这个新展厅邻近即将于2027年启用的东铁线古洞站，交通便利，而塱原自然生态公园亦在毗邻，参观展厅的人士可以顺道游览该公园，了解北都「发展与保育并行」的理念和成果。

北都核心展厅将采用更多创新科技，打造全景式互动平台，多媒体展示、多角度呈现北都作为香港未来发展的新引擎，并争取于2027年启用首阶段。

