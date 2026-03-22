十五五︱陈茂波指需巩固提升香港国际化 未来继续加强与内地联通与联动

正在北京访问行程的财政司司长陈茂波表示，这次访问让他们能更直接了解国家发展的方向和重点领域，以及其中的思路与考量，这对推动香港更好对接国家发展战略、融入和服务国家发展大局，从而取得自身高质量发展的工作，提供了重要指导和参考。

陈茂波在网志表示，国家以新质生产力加速推动高质量发展、高水平双向对外开放，并秉持合作共赢、普惠包容的原则，这坚持是正确的。香港作为联通国家与世界的双向门户，是「超级联系人」与「超级增值人」角色与功能，在当前复杂纷陈的国际环境下将会越显重要。如何进一步巩固提升香港国际化、联通世界的独特功能，并加强与内地的联通与联动，是香港未来须持续加强的工作。日前香港贸发局联同香港和内地的商会在北京举办有关十五五与香港新机遇研讨会，便围绕这课题作更深入的交流和探讨。

应推动更积极双边合作和区域合作

事实上，当前国际地缘冲突加剧、能源价格高企，全球经济前景更不明朗。为了提高贸易的灵活性、巩固产供链的韧性，推动更积极的双边合作和区域合作，成为了全球各地的普遍愿望。这对企业部署跨国业务发展尤其重要。

陈茂波指，今日早上在北京开幕的中国发展高层论坛2026，主题清晰反映了这个共同愿景—「十五五的中国：高质量发展与共创新机遇」，讨论焦点包括扩大消费、绿色转型、健康中国、科技创新与未来产业等，这些都是全球企业关切的议题。今天下午他将参与论坛的专题研讨会，分享香港在全球绿色转型中可作出的贡献，特别是当前能源韧性已成为全球各地更实存而迫切的议题，香港绿色金融和绿色科技的优势将有更广阔的发展空间。



越来越多投资者、资金和人才视香港为「安全港」

中国发展高层论坛汇聚了数百名国际商界领袖、学者和智库代表。这几天他跟来自不同地方和市场的嘉宾交流时，他们都认同香港活力充沛，正迎来战略机遇期。与其他金融中心相比，香港有国家的坚实安全保障和「一国两制」下的自由港地位，在国际地缘政治环境复杂多变下，越来越多投资者、资金和人才视香港为难得的「安全港」和投资地，资金、企业、人才正加速汇聚在此。

从数据上，本港银行体系存款总额继去年全年增长11.8%，今年初继续保持升势，总额已突破19万亿元。今年首两个月港股日均成交额超过2600亿元，按年增加17%，3月份多日的日均交投额更超过3000亿元。去年海内外企业在港设立公司的数目增长11%。今年首两月访港旅客数字接近1000万人次，按年大升18%。这些都印证了香港的独特吸引力和国际地位。

必须抓紧时机窗口 加速自身高质量发展

陈茂波又称，香港必须抓紧这个时机窗口，加速自身的高质量发展，让国际社会更了解香港的独特优势与机遇。本周香港将有一系列金融与科技相关的会议，包括由特区政府举办的第四届「裕泽香江」高峰论坛，汇聚全球家族办公室的决策人和家族继承人亲临香港，让他们亲身感受这城市的魅力和发掘这里的投资机遇，同时进一步推动香港发展成为全球最大的跨境资产及财富管理中心。