律师会参与警队山顶警署烧烤聚会 携手推动青年法治教育

「青Teen 讲场」是香港律师会的年度旗舰活动，旨在向青少年传递知法守法的重要讯息。其中「大湾区识法交流团：湾区『法』展创明teen」是该计划下的重点项目，此交流团不仅是律师会加强法治教育及推动跨境合作的重要活动，更体现了中英双语法律能力与普通法制度在促进大湾区发展中所担当的关键角色。

律师会应邀参与警务处在山顶警署举办的年度烧烤联谊活动

律师会今日（21日）应邀参与香港警务处在山顶警署举办的年度烧烤联谊活动。律师会多位理事、「青Teen讲场」筹委会成员，以及2025年大湾区交流团的随团导师与学生共同出席，现场气氛热烈融洽。

参加者在警务人员的引领下参观了山顶警署，深入认识这座历史建筑的背景与警队日常工作。香港律师会会长汤文龙与香港警务处港岛总区指挥官区永梁助理处长也一同参与烧烤活动，并与在场人士亲切交流，探讨社区协作及青少年发展议题。

汤文龙强调「青Teen讲场」及其大湾区交流团对青少年法治教育的重要性，并感谢警务处与律师会长期以来的紧密合作，以及「青Teen讲场」筹委会成员和随团导师的积极支持。他同时呼吁更多律师会会员加入义务律师行列，支持「青Teen讲场」未来的法治教育活动，共同为年轻一代举办更多具启发性的项目，培育知法、守法的未来栋梁。

是次活动不仅促进了律师会与警务处之间的友谊与互信，更彰显双方共同推动社区参与、关怀青少年成长的坚定承诺。律师会将继续与各界持份者携手协作，透过多元活动联系社会各界，传承法治精神。