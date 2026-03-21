两会精神分享会｜ 汤文龙 : 律师会将推动法律界发挥优势 服务国家「十五五规划」下高质量发展

在今年3月进行的全国两会期间，第十四届全国人民代表大会第四次会议审议并通过了政府工作报告以及《十五五规划纲要》，为国家以及香港未来的发展定下前瞻性蓝图。香港律师会会长汤文龙于两会精神分享会上，以视像录影的方式发言，指在「一国两制」下，香港是全国唯一实行普通法的司法管辖区，也是全球唯一同时以中、英语运作的双语普通法司法管辖区。这使香港能够提供国际间信赖的法律及争议解决服务，将中国与世界其他地区紧密连接。这不仅是香港的竞争优势，也是国家的重要制度资产。

香港律师会积极支持体育产业 致力加强体育领域仲裁与调解机制

他进一步指出，「十五五规划」的发展有赖于一个高效、透明并与国际接轨的法律制度。尤其是在跨境贸易投资、创新以及争议解决等领域，正正是香港能够作出重要贡献的领域。他亦分享香港法律界在航空航天、运动法律等新兴产业，以至高端人才培训等领域所发挥的价值。

律师会会长汤文龙。

他指香港律师会一直积极支持体育产业包括举办「运动法律盛会」，致力加强体育领域的仲裁与调解机制，并透过律师会的专属培训机构下设的普通法中心，推进普通法教育及专业交流，并与内地法学院校合作，培养涉外法治人才。同时，律师会亦积极透过外访欧洲及中东，与国际法律和商界保持紧密联系，以巩固国际社会对香港法律制度的信心。

他总结，香港律师会将推动香港法律界持续发挥其他城市无法复制的优势，包括一个国际信任的双语普通法制度，以及成熟的争议解决生态系统 ，并以法治为基础联通国际，服务国家在「十五五规划」下的高水平对外开放及大湾区的高质量发展。



