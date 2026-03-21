林定国3.22率团访沪宁杭 出席沪港律师和企业圆桌会议 加强两地交流合作

律政司司长林定国明日（22日）率领由香港律师会、香港大律师公会，以及本地和国际律师事务所等代表组成约40人代表团，启程访问上海、杭州和南京，加强香港与内地法律业界交流，促进在法律及争议解决服务方面的合作。

访问期间林定国将分别与当地领导会面

林定国将率领代表团在上海出席沪港律师和企业的圆桌会议，并到访上海司法部门和机构。在杭州期间，代表团会与浙江省法律界代表进行交流座谈，以及参观当地涉外法律机构。其后，林定国将前赴南京，出席「江苏——香港法商融合服务平台」揭牌仪式。在内地访问期间，林定国将分别与当地领导会面。

林定国将于3月26日结束访问返港。在他离港期间，律政司副司长张国钧将署理律政司司长职务。