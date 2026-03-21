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吴秋北、简慧敏柴湾联合议办开幕 陈国基吁议员和政府同心协力、出谋献策

政情
更新时间：14:01 2026-03-21 HKT
发布时间：14:01 2026-03-21 HKT

工联会会长兼立法会议员吴秋北、选委界立法会议员简慧敏，联手成立第二个联合办事处，选址柴湾小西湾邨，今日（21日）举行开幕仪式。政务司司长陈国基到场祝贺，他致辞时表示，立法会议员作为管治团队的重要组成部分，应和政府同心协力、出谋献策，推动香港向前发展。政府在推动改革过程中，需要议员提供专业意见、务实建议，将市民声音带入议会，使政策更贴近民情。

陈国基：二人联手定能发挥「一加一大于二」叠加力量

陈国基表示，该办事处不仅是两位议员服务街坊的新起点，也是凝聚社区力量的重要基地。他相信办事处将成为街坊分享心事、表达诉求和获得支援的「好地方」。

陈国基指出，吴秋北身兼行会成员，无论香港整体发展或贴地的社会民生议题，都积极参与；而简慧敏凭她法律专业背景，及回馈社会的热诚，一直都默默耕耘，服务香港，相信二人「强强联手」，定能发挥「一加一大于二」叠加力量，为街坊提供贴心、全面、专业、到位的支援服务。

吴秋北：办事处成立象征「民生无小事」

吴秋北表示，办事处成立能汇聚社会各方领袖，象征「民生无小事」。他承诺，会更有机地结合政府、立法会、区议会及关爱队的工作，持续推进社区发展，并保障「打工仔」权益。

吴秋北忆述自上届起已和简慧敏并肩作战，在维护国家安全、完善地区治理及民生工作上均取得不少成绩。他会确保民情上达、施政下达，做好社区建设与民生改善工作。

简慧敏：承诺办事处会做好义工服务

简慧敏引述国务院港澳事务办公室主任夏宝龙对立法会议员提出的5点期望，其中一项是热心服务市民，增加「落区」，急市民所急。她指出，新办事处设于地舖，提供「贴地」服务。

至于夏宝龙提醒立法会议员「支持政府不缺位，监督政府不错位」，与政府「同唱一台戏」，一同为市民谋福祉，简慧敏承诺办事处会做好义工服务，并非「得个招牌喺度」。

简慧敏亦期望能将自己在金融及法律界累积的经验带入社区，处理市民关心议题，如强积金、金融防骗等。

记者、摄影：李健威

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