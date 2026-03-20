陈茂波继续访京行程 拜会国家金融监督管理总局局长李云泽

财政司司长陈茂波今日（20日）继续在北京的访问行程。他到访了金融发展与监管及宏观经济规划的相关机构，其中包括拜会国家金融监督管理总局局长李云泽。

陈茂波介绍香港最新经济和金融状况

在相关的会面上，双方就国家和环球的经济和金融情况以及发展形势、「十五五」规划纲要的思路和重点工作方向，以及香港如何对接好国家发展战略、更好服务国家发展大局，深入交流意见。陈茂波亦介绍了香港最新的经济和金融状况，提到在国家的坚实支持下，香港经济整体稳步向好发展。他表示，在行政长官的领导下，香港特区正全速制定香港首个五年规划，积极主动融入和服务国家发展大局。

（左起）证券及期货事务监察委员会主席黄天祐、财经事务及库务局局长许正宇、国家金融监督管理总局局长李云泽、陈茂波和中央财经委员会办公室副主任徐冬宁合照。

其中，在金融领域，香港会兼顾统筹好发展与安全，提升现有优势与开拓新兴领域齐头并进，稳步推进金融服务的多元化和高质量发展，巩固和提升香港国际金融中心的地位，贡献国家金融强国建设。此外，亦会善用自身优势，贡献国家现代化产业体系建设和科技自立自强，尤其在汇聚国际高端人才、以及通过北部都会区与大湾区兄弟城市联动发展，推动科技创新和产业创新。

财经事务及库务局局长许正宇、香港金融管理局总裁余伟文、证券及期货事务监察委员会（证监会）主席黄天祐、证监会行政总裁梁凤仪等出席了全部或部分会面，并各就其工作范畴作出汇报。陈茂波本周末（21及22日）将出席中国发展高层论坛2026及相关活动。