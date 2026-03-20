林定国论多边主义 核心要素归纳为3个「C」：香港是多边主义坚定支持者

律政司司长林定国今日（20日）在社交平台发文指，国际商会香港区会（ICC-HK）今早举办圆桌会议，深入探讨「贸易更新与多边主义的未来」。他指在当前复杂多变的国际局势下，议题显得格外合时宜且具意义，他以「法治作为贸易基石：香港在强化多边体系中的角色」为题进行了专题分享，指出香港是国际法治与多边主义的坚定支持者，一直严格遵行国际贸易规则并积极参与相关制度运作。

林定国指出，多边主义的核心要素可归纳为三个「C」：合作（Cooperation）、妥协（Compromise）与协调（Coordination）。面对任何单一国家都无法独力解决的问题时，各国必须携手合作、在分歧中达成可行安排，并协调各方行动。而要实现这三项要素，关键在于建构一套以规则为基础的国际秩序，为国际法治提供坚实支撑，从而促进各国有效协作。

香港已与56个税务管辖区签订避免双重课税协定

林定国指，香港是国际法治与多边主义的坚定支持者，一直严格遵行国际贸易规则并积极参与相关制度运作。作为世贸组织（WTO）创始会员，香港在1997年后继续以「中国香港」名义参与WTO。并积极与其他经济体建立双边及多边安排，至今已签订9份自由贸易协定、24份促进和保护投资协定，以及与56个税务管辖区签订避免双重课税协定。未来，政府将继续寻求加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并与卡塔尔、沙特阿拉伯、孟加拉、埃及和秘鲁等国家商讨投资协定。

当争议出现时，林定国指香港依从适用程序以和平方式寻求解决。如在美国产地来源标记一案中，WTO专家组裁定美方做法违反世贸规则，但美国仍上诉至无法正常运作的上诉机构，做法令人遗憾，但此举也证明若不遵守争议解决规则，整个制度的可信度将会被削弱。林定国强调，香港始终透过制度表达立场，且从未被判定违反任何规则或法律责任。

香港积极更新法律框架以应对现代贸易新形势

同时，香港积极更新法律框架以应对现代贸易新形势，包括参与联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）投资争端解决改革工作、国际调解院在港运作提供争议解决平台，以及透过本地立法落实《联合国国际货物销售合同公约》，让国际货物买卖能够在一套现代而统一的制度下处理。特区政府还将于今年稍后提出立法建议，把UNCITRAL《电子可转让记录示范法》纳入本地法律，配合贸易数码化发展。

林定国提到，当今世界变乱交织，有些国家试图以单边主义和霸权取代多边主义与规则，中国则以全球治理倡议促进建设更加公正公平的全球治理体系，共同构建人类命运共同体；在「十五五」规划中亦明确要求推动公平公正、开放包容的国际经济秩序；维护以WTO为核心的多边贸易体制，全面参与WTO改革，反对保护主义和滥施关税。凭借「一国两制」下的独特优势及在国家的带领和支持下，有信心香港在维持和建构一个符合国际法治的国际经济秩序方面，将作出更积极和重大的贡献。