慢病共治｜议员倡下调年龄 局方称年龄非单一考虑会根据风险作出调整

立法会衞生事务委员会今（20日）早上召开会议，讨论基层医疗发展的最新进展。有议员建议将慢病共治计划年龄下调，当局称年龄非单一考虑，会根据风险作出调整。

选委界管浩呜表示，长者的病症相对比较多，很多时都会转介到医生治疗，费用相对高一点，未来可否与业界沟通，部分转介到物理治疗师处理，减少基层医疗的负担。

鼓励早预防早治疗增服务点提升容量

署理医务衞生局局长范婉雯表示，很关心老人化问题，亦明白将来80岁或以上的长者人数较多，因此当局鼓励早预防、早治疗，当局将于本年度开始，整合衞生署辖下长者健康中心服务到地区康健网络，增设服务点提升服务容量。

医务衞生局基层医疗健康专员彭飞舟补充，明白老龄化处理需要很多不同的服务提供者，去提供服务，因此去年修订专职医疗条例，增加了非诊断、免转介等新安排。他指在3种情况下，物理治疗师都会增加对于痛症的做法，包括注册中医师在12个月内发出的证明书，中医或物理治疗师都可以提供服务。

考虑「医药分家」减低市民药物负担

专业动力方国珊表示，慢病共治计划涵盖45岁或以上，因为有很多年轻都患有「三高」、眼疾、牙科、失眠等，假设计划效果良好，当局会否考虑调低年龄限制。她亦称，社区药物名册计划涵盖400项药物，但举例治「三高」的药物，市民或想要一些比较好的药，当局会否考虑涵盖该些药物，以及考虑「医药分家」以减低市民的药物负担。

范婉雯表示，慢病共治计划是一个3年计划，当局已提前达标，而岁数不是单一考虑的因素，需要考虑到每个人在不同阶段需要得到的预防及风险。彭飞舟补充，科学数据显示45岁以上的风险会大幅提升，基层医疗除了人的年龄，都根据风险作出调整，举例预防乙型肝炎共治计划针对1988年以前出生的人士，若相关人士有「三高」都会一并处理。

医务衞生局策略采购统筹处总监张伟麟表示，社区药物名册是为了参加基层医疗政府资助计划的市民，可经此机制涵盖大部分药物需要，并在可负担的水平得到药物，而名册内的药物是由家庭医生处方取药或社区药房配药都可以，但不是循「医药分家」方向发展，希望市民多一个方法配药，亦令家庭医生及药房配合为市民提供更多服务。

记者：郭咏欣

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